Роман между 37-летним актером и 18-летней Ксенией зародился в прошлом году. Фото: ruskino.ru

Крымский актер из Евпатории, который играет в популярном сериале «След», Станислав Эрдлей на днях оказался в центре громкого скандала. Мужчина выгнал беременную невесту из квартиры.

Роман между 37-летним актером и 18-летней Ксенией зародился в прошлом году. Все закрутилось очень быстро: застенчивые взгляды, ухаживания, а через несколько месяцев Станислав уже перевез девушку в свой дом, где жил с сестрой и матерью. Но совместная жизнь у пары почти сразу не заладилась. К тому же, родственникам мужчины невестка не нравилась. Но менять что-то было слишком поздно, ведь Ксения была беременна.

В студии на Первом канале девушка рассказала о шокирующих подробностях их отношений. Вместе с ней на программу пришла ее мать, которая заявила, что ее дочь на шестой неделе «вышвырнули» из дома, обвинив в том, что будущего ребенка Зырянова нагуляла на стороне. Но Эрдлей думает совсем иначе:

- Мама говорила, что Ксюха постоянно на телефоне. От нее элементарных вещей не дождешься, даже помыть посуду. Может пропасть на сутки. Постоянный стресс!

По словам матери беременной девушки, все время отношений с актером Ксения была в ужасном состоянии. Часто плакала и жаловалась на унижения.

- Они изводили Ксению! Говорили, что мы не ровня им. Мол, мы лимитчицы, а дочь уцепилась за Стаса, чтобы продвинуться в шоу-бизнесе. Он заблокировал ее. Не можем с ним связаться. Дочь рассказала, что ей в молоко подливали яд, чтобы случился выкидыш, - рассказала Екатерина Зырянова.

Мать девушки обвиняла родственников мужчины. Фото: Скриншот с видео

Позже она добавила: для того, чтобы немного загладить вину, актер сериалов должен был купить квартиру в Москве для 18-летней девушки и позаботиться об их совместном ребенке. Но Эрдлей лишь ответил, что уже давно не испытывает никаких чувств по отношению к Ксении.

В конце программы девушка призналась, что после всего, что произошло, она чувствует себя дурой.

Тест на беременность оказался отрицательным. Фото: Скриншот с видео

- Изначально у нас все было хорошо. Он обещал, что будет свадьба. Про беременность узнала, когда уже выставили из дома. Я влюбилась в совсем другого человека, - рассказала возлюбленная актера. - Его родственники гнобили меня с самых первых дней. А когда он уехал на гастроли, меня могли закрыть в комнате и отобрать телефон.

Ксения также отметила, что мать Станислава заставляла сдавать анализы, так как подозревали, что она может врать о своей беременности.

В конце программы «На самом деле» эксперты вычислили, что девушка врет о своей беременности, а повторный тест оказался отрицательным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всегда была «на приколе»: что известно о крымской девушке рэпера Скриптонита

Раньше Александра Фишер училась в евпаторийской школе (подробнее)

«Зачем так горячо»: крымчанка Дорофеева подразнила подписчиков жаркими фотографиями в кружевном белье

Под снимками певица написала несколько строчек из ее новой песни (подробнее)