Страшнее не знать: как онконастороженность и современные технологии помогут обезопасить себя и близких

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По статистике, распространенность онкологических заболеваний в России продолжает расти. С 2010 по 2020 год она увеличилась с 1968 до 2707 случаев на 100000 человек, при этом каждый пятый человек умирает в первый год с момента установления у него онкологического диагноза.

Руководитель направления «онкология» Лаборатории «Гемотест» Александр Конов расскажет о современных способах профилактики и лечения злокачественных новообразований, способных спасти жизнь не только конкретному человеку, но и целым поколениям его семьи.

Онкология –диагноз, который нередко воспринимается как смертный приговор. Действительно ли новообразования настолько часто приводят к летальному исходу?

К сожалению, да. Согласно ВОЗ, в 2020 году от онкологических заболеваний во всем мире погибло 10 миллионов человек. Эта цифра ужасна еще и потому, что до 40% онкозаболеваний можно предотвратить, а при диагностике на ранней стадии излечимо до 97% случаев.

Стоит понимать, что онконастороженность способна сохранить жизнь не только конкретному человеку, но и его родным. Зная о вероятности развития патологии и ее передачи по наследству, своими действиями можно спасти от онкологии будущие поколения семьи.

На самом деле, при своевременном выявлении, текущий уровень развития медицины позволяет относиться ко многим ее видам как к хронической болезни, а не к смертному приговору. Я искренне надеюсь, что с развитием технологий страх знания своих онкологических рисков сменится страхом незнания, повышением онконастороженности и пониманием важности своевременного обнаружения новообразований.

Как можно избежать точки невозврата?

В борьбе с онкологией время не на стороне пациента – чем дальше заболевание прогрессирует, тем дольше и дороже лечение, а вероятность успешного выздоровления снижается. Это справедливо и для тех, кто никогда не сталкивался с онкологическим диагнозом – зная свои риски заранее и регулярно обновляя информацию по ним, развития новообразования можно не допустить вовсе. По этой причине стоит как можно раньше пройти онкоскрининг, узнать свои генетические онкориски или получить данные для назначения персонализированного лекарства.

Новейшие возможности лабораторной диагностики позволяют оперативно и достоверно помогать в выявлении самых распространенных видов злокачественных опухолей: рак молочной железы, рак шейки матки, рак предстательной железы и колоректальный рак. Обычно такие анализы достаточно проходить лишь раз в год или несколько лет.

Недавно в России появилась возможность пройти генетические исследования самым современным методом NGS, или Next Generation Sequencing. Обнаружение мутаций в генах ATM, BRCA1, BRCA2 и CHEK2 позволяет с высокой точностью предсказать возможность возникновения наследственной формы рака молочной железы и яичников задолго до появления первых симптомов. Процедура простая –достаточно лишь сдать кровь на анализ.

В чем преимущество метода NGS?

До появления NGS единственным способом диагностики мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 было ПЦР-исследование. Оно справляется со своей задачей, но частично, так как может обнаружить мутации только в некоторых участках гена. Всего ПЦР-исследование способно заметить максимум 8 наиболее распространенных мутаций. Метод NGS– диагностика другого уровня. Он позволяет «прочитать» гены целиком, что дает возможность выявить более 6000 мутаций.

Чем новая методика может помочь тем, у кого уже выявлено новообразование?

Революционный метод NGS позволяет автоматически анализировать генетический профиль опухоли, чтобы подобрать персонализированное лечение и определять наиболее подходящее лекарство для каждого индивидуального случая, упрощая и ускоряя назначение таргетной терапии. Эта прорывная технология в лечении онкозаболеваний постепенно распространяется и становится доступнее – в некоторых регионах РФ эту услугу уже можно получить по полису ОМС.

Какие услуги по онкодиагностике представлены в Лаборатории «Гемотест»?

Онкологические исследования – одно из ключевых направлений деятельности Лаборатории «Гемотест». Компания первой среди коммерческих лабораторий РФ создала лабораторию молекулярно-генетических исследований с применением всех методов генетического анализа: ПЦР, секвенирование по Сенгеру и NGS-секвенирование. «Гемотест» первым начал проводить цитогенетические исследования, выполнять раннюю диагностику рака шейки матки самым эффективным методом жидкостной цитологии – по технологии BD SurePath, прошел добровольную сертификацию на соответствие референсной лаборатории по выполнению патогистологических, морфометрических, иммуноморфологических и иммуногистохимических исследований.

В Лаборатории «Гемотест» доступна уникальная услуга «Второе мнение» – повторное исследование цитологических и гистологических препаратов врачами-экспертами мирового уровня, специализирующимися на конкретных локализациях онкологии. Они могут не только подтвердить или уточнить диагноз, но и опровергнуть его – по мировой статистике, до 30% случаев принимается за злокачественное новообразование ошибочно. Другими словами, примерно такое же количество человек могли бы избежать дорогостоящего, неэффективного, а самое главное, ненужного в их случае лечения.

Сейчас в «Гемотесте» проходит акция – с 4 февраля 2022г. по 31 марта 2022г. на все исследования методом NGS предоставляется скидка 30% по промокоду NGSMINUS30. Ознакомиться с условиями акции и ее составом можно на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».