Крупнейший крымский банк наградил участников премии в сфере строительного бизнеса «Золотые ключи»

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Ежегодно в Крыму проводится премия в области строительного бизнеса «Золотые ключи». Крымские застройщики получили почетные дипломы и статуэтки в 16-ти различных номинациях от банка РНКБ. Награды были вручены 30 номинантам - крупнейшим застройщикам полуострова. В их числе - ГК «Интерстрой», ГК «Монолит», ГК «Столичная коммерческая группа», ООО «СЗ СК Статус», ГК «Карбон».

Застройщики, которые работают в сфере индустриального жилищного строительства, впервые получили номинации. Это ГК Град, СК «MyHome», ООО «Перспектива».

- В прошлом году РНКБ выдал более 32 млрд рублей в рамках ипотечных кредитов – это в полтора раза больше, чем в 2020 году, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Активный рост объемов ипотечного кредитования в регионе стал возможен благодаря плодотворному взаимодействию и всесторонней поддержке ведущих застройщиков, которые работают на территории Крыма.

Также Николай Билан подчеркнул, что в минувшем году РНКБ и застройщики начали работу в новой сфере - было открыто кредитование индивидуального жилищного строительства. И такие займы становятся все более востребованными среди клиентов - были получены заявки на кредиты на строительство частных домов на сумму более 1 миллиарда рублей.

- Мы очень благодарны всем участникам нашей премии за их вклад в развитие инфраструктуры региона и улучшение качества жизни крымчан, - отмечает заместитель председателя правления РНКБ.

КСТАТИ

Кредитный портфель РНКБ по итогам 2021 года превысил 50 миллиардов рублей. В среднем банк выдает около 800 ипотечных кредитов каждый месяц. Около четверти займов клиенты получили в рамках льготных госпрограмм, а рамках которых можно взять ипотечный кредит по сниженной ставке годовых. В рамках проектного финансирования по ФЗ-214 банк заключил сделки по проектам в сфере недвижимости общей площадью более 1 млн квадратных метров на сумму более 44 миллиардов рублей.