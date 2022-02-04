Раскрыла детали вербовки: крымская ФСБ опубликовала видео с украинской шпионкой

Шпионов задержали в апреле минувшего года. Фото: скриншот из видео пресс-службы УФСБ по РК

Сообщница украинского шпиона, бывшая российская военнослужащая, раскрыла детали работы на украинскую разведку. Видео с признаниями женщины распространила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

- Живет он в Херсоне, по званию подполковник СБУ, - рассказывает женщина представителям спецслужб. - Они просто хотели, чтобы я с ними работала: чем больше я приношу им информации, тем лучше будет для Ахметова. Они говорили, мол, это люди, которые тебя не бросят в беде. Можешь им звонить и обращаться по любым вопросам.

Ранее украинский шпион Константин Ширинг получил 12 лет лет колонии строгого режима. Приговор огласили в октябре 2021 года, но адвокат осужденного пытался обжаловать приговор. В январе он был подтвержден в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи.

Осужденный был членом шпионско-диверсионной группы, его задержали в апреле 2020 года, как и сообщницу. Группой руководил начальник подразделения украинской военной разведки из Херсона. Ширинг вел шпионскую деятельность, а его «коллега» передавала украинским разведчикам сведения, которые считаются государственной тайной.

В июне минувшего года бывшую военнослужащую признали виновной в госизмене и приговорили к восьми годам колонии с отсрочкой в два года. Отсрочку шпионке дали, потому что ее ребенку не было на тот момент 14-ти лет.

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