Холод в классах и грибок на стенах: в Керчи школа с прошлого года работает без крыши

Еще перед Новым годом в школе разобрали крышу, дождевая вода сочится на первый этаж. Фото: Подслушано Керчь/vk

Напряжение в школе №1 в центре Керчи достигло апогея: родители требуют ускорить ремонт крыши, начатый в конце прошлого года, и возобновить занятия.

Школа, построенная в начале 19 века, сильно пострадала в результате мощных дождей летом прошлого года. Деньги на капитальный ремонт кровли были выделены из резервного фонда Правительства РФ, однако к работам подрядчик приступил только зимой, во время учебного процесса. Крышу разобрали, а при демонтаже повредили проходящие под чердаком трубы централизованного отопления. Школа осталась без тепла и почти под открытым небом.

Детей отпустили на каникулы, но заниматься после праздников они уже не смогли: температура воздуха в классах приближалась к уличной - батареи запустили, но помещения не прогрелись. Учеников перевели на дистанционное обучение. Но с тех пор работы по ремонту крыши так и не завершились. Более того, на стенах начал появляться грибок, а планов по дальнейшему ремонту школы руководство учебного заведения пока не озвучило.

- Жесть в школе им В. Дубинина. Сроки ремонта уже продлены. Ремонтные работы выполняются спустя рукава. При этом, в тот момент, когда температура воздуха составляет от 5 до 10 градусов, наша городская администрация и министерство образования Крыма предложили возобновить занятия в школе в две смены! Это ли не издевательство над нашими детьми! Учителя в шоке. А на директоре школы просто нет лица. На данный момент ситуация просто до слёз. До конца учебного года дети на дистанте. Думаю, что это значит, объяснять не нужно, - возмущаются родители в соцсетях.

В классах на втором этаже +10, сырость и начинается грибок. Фото: Подслушано Керчь/Vk

Как пояснили в Министерстве образования РК, первоначальным сроком окончания ремонтных работ в школе значился конец декабря 2021 года. Но из-за конструктивных особенностей здания и неблагоприятных погодных условий (ветра, дождя и снегопада) сроки работ сдвигаются. Поскольку холодно только в классах на втором этаже (не выше +10), управление образования Керчи предложило директору школу возобновить занятия на первом этаже, где в кабинетах температура соответствует нормам: +18-20 градусов. Для этого уроки предлагается организовать в две смены. Но пока родители на это не согласились.

-Вопрос дальнейшей организации учебного процесса обсуждается еженедельно на заседании Управляющего совета школы. С учетом мнения родительской общественности сроки дистанционного обучения продлеваются приказом директора школы. С целью недопущения пробелов в знаниях педагоги школы по субботам проводят индивидуальные и групповые консультации обучающихся,- сообщили КП-Крым в пресс-службе Минобразования республики.

Там также заверили, что планы по перепрофилированию здания школы из-за затягивания ремонта, о чем уже высказывают опасения родители, у администрации города «отсутствуют».

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