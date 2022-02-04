В Крыму ответили на заявление секретаря СНБО Украины о невозможности «завоевать» полуостров

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

У властей Украины еще осталось чувство самосохранения и здравого смысла. Такое мнение выразил председатель крымского парламента Владимир Константинов в ответ на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что на сегодняшний день Крым нельзя «вернуть» в состав Украины ни военным, ни дипломатическим путем.

- Даже такой прожженный представитель киевского режима, как секретарь СНБО Украины Алексей Данилов вынужден был заявить, что «вернуть» (как они это называют) Крым в состав Украины невозможно. Это хорошо, что у этих «скакунов» остались какие-то мозги и чувство самосохранения, - написал Владимир Константинов на своей странице на Facebook.

При этом спикер парламента заявил, что нужно быть готовыми дать отпор «попыткам украинской аннексии Крыма». Тем более, что у Киева есть некая стратегия по «возвращению» полуострова.

- Как мы к этому относимся? Как бы относились узники Освенцима, которым удалось бежать из лагеря в последний момент перед отправкой в печь, к тому, что у лагерной администрации имеется «стратегия» их «возвращения»? - отметил Владимир Константинов.

Председатель парламента Крыма также добавил, что на полуострове «не питают никаких иллюзий» по поводу того, какую судьбу жителям полуострова готовят в Киеве.

- Будь их воля, Крым стал бы безлюдным - точно по формуле, которую нам укро-нацисты озвучили еще в 90-х годах. Это была бы даже не трагедия. Это была бы катастрофа, - заключил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.

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