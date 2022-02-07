В первый месяц зимы крымчане получили 1,3 миллиарда рублей на ипотечные кредиты

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Крымчане не теряют интерес к ипотечным кредитам, ведь зачастую это единственный способ приобрести свое жилье. В республике сохраняется высокий спрос на ипотеку. Так, по данным крупнейшего крымского банка РНКБ, за три недели января банк выдал 1,3 миллиарда рублей ипотечных кредитов. Это соответствует показателям января 2021 года. При этом в первом месяце текущего года банк получил около четырех тысяч заявок, что на 15% больше, чем в декабре минувшего года и на 35% больше, чем в январе 2021-го.

63% от общего количества обращений по кредитам в первом месяце 2022 года были оформлены без визита в банк. Это рекорд по количеству онлайн-заявок.

- Мы рассчитываем выдать в этом году около 30 миллиардов рублей в рамках ипотечных кредитов, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - Благодаря льготным государственным программам кредитования желающие могут купить жилье в Крыму в ипотеку по сниженным процентным ставкам. При этом строительство новых современных жилых комплексов в регионе постепенно набирает обороты - РНКБ активно работает в сфере проектного финансирования и уже заключил сделки по ФЗ-214 по проектам общей площадью более 1 млн квадратных метров на общую сумму более 44 млрд рублей.

КСТАТИ

Крымчане пользуются возможностью оформить ипотечный кредит со сниженной ставкой с помощью льготной госпрограммы. В январе почти четверть кредитов было выдано в рамках госпрограмм. Из них 187 миллионов рублей - по программе «Господдержка 2020» (ставка 6%) и 144 миллиона рублей по программе «Семейная ипотека» (ставка 5%). Средняя сумма ипотечных кредитов - 3,1 миллиона рублей.