Экс-мэр Евпатории Филонов, осужденный за махинации с землей, выйдет из колонии досрочно

Андрей Филонов должен был провести в колонии 6,6 лет Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Бывший мэр Евпатории Андрей Филонов будет освобожден условно-досрочно. Экс-чиновник пробыл в колонии 3 года, 7 месяцев и подал ходатайство об УДО в Керченский городской суд. В ноябре 2021 года суд рассмотрел ходатайство и удовлетворил его. Однако прокуратура потребовала отменить решение суда и обратилась в Верховный суд Крыма.

- По итогам судебного рассмотрения постановление Керченского городского суда Республики Крым от 18.11.2021г. оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора - без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Также в ведомстве сообщили, что осужденный принял меры для возмещения ущерба. Кроме того, в колонии ему дали положительную характеристику.

Напомним, Андрея Филонова задержали в апреле 2019 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1 с. 286 Уголовного кодекса РФ). В частности, чиновнику вменяли нецелевое использование земельных участков и нанесение ущерба местному бюджету в 35 миллионов рублей. Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, и сумма ущерба увеличилась на 43,9 миллиона рублей.

В октябре 2020 года Филонова приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы, а в марте 2021 года Верховный суд Крыма ужесточил наказание до 6,6 лет в колонии общего режима. Также экс-чиновнику в течение полутора лет запретили занимать должности в госорганах, органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях. Кроме того, с Филонов должен был компенсировать ущерб на 38 миллионов 350 тысяч рублей.

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