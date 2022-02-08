«Я часто стесняюсь»: крымчанка Дорофеева снова оголилась перед камерой

Девушка появилась перед камерой в коротком черном топе с оголенной спиной. Фото: nadyadorofeeva

Уроженка Симферополя Надежда Дорофеева часто удивляет подписчиков пикантными фотографиями. В 31 год певица не стесняется появляться у себя в соцсетях в жарких нарядах. Так, звезда в очередной раз сделала подобную публикацию.

На нем в полной темноте при свете проектора девушка появилась перед камерой в коротком черном топе с оголенной спиной, а под постом написала свои размышления о любви.

- Я часто стесняюсь сказать о своих чувствах. Ощущение очень странное… стесняюсь, думаю, что это не уместно, а еще, что покажу свою слабость. Внутри я ощущаю много любви, а вот сказать о ней могу в лицо, наверное, только в какие-то супер-эмоциональные моменты ну или после бокальчика. А разве сила не в том, чтобы позволять себе хоть иногда быть «слабыми»? - написала Надя под постом.

Под постом написала свои размышления о любви. Фото: nadyadorofeeva

Кого-то зацепили слова в публикации, но больше всего внимания привлек горячий снимок.

- Надя, твои посты - это что-то нереально!

- Покорила мое сердце этой фоткой!

- Ты так нас мотивируешь. Спасибо тебе за все!

Напомним, несколько недель назад Дорофеева шокировала подписчиков необычным тату на пикантном месте. У себя в Instagram она опубликовала фотографию с новой надписью на ноге. А позже появилась в историях без макияжа.

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