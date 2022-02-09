Перевозчик, по вине которого на «Тавриде» погибли девять человек, отправится в колонию на пять с половиной лет

Водитель и семь пассажиров погибли сразу же на месте ДТП. Фото: главк МЧС по РК

Предприниматель, отправивший в рейс водителя, который устроил ДТП на Трассе «Таврида» с девятью погибшими, проведет пять с половиной лет в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

- Белогорский районный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего деятельность в сфере пассажирских перевозок. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц), - уточнили в прокуратуре.

Подсудимый организовывал пассажирские перевозки по маршруту «Симферополь-Краснодар». По данным следствия, перевозчик отправил на маршрут водителя, который работал девять часов без отдыха, в обратный путь в Севастополь. 31 июля 2020 года на трассе «Таврида» случилось ДТП около 5 часов утра. Рейсовый автобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком КамАЗ. Погибли водитель и восемь пассажиров автобуса, еще девять пассажиров получили травмы.

Суд признал мужчину виновным, отбывать наказание перевозчик будет в колонии общего режима.