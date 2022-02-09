Больше 20 тысяч самозанятых зарегистрировались в приложении крупнейшего крымского банка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С момента запуска сервиса для самозанятых в приложении РНКБ (декабрь 2020 года) к нему подключились больше 20 тысяч человек. Сервис позволяет зарегистрироваться в качестве самозанятого и вести бизнес онлайн. Примечательно, что данные о новых пользователях автоматически попадают в Федеральную налоговую службу (ФНС). По данным ФНС, в республике больше 50 тысяч человек официально зарегистрированы как самозанятые, 40% из них вносили данные через приложение РНКБ.

Напомним, с помощью сервиса в мобильном приложении банка самозанятые могут формировать чеки о доходах и направлять их в налоговую. Кроме того, клиенты могут получать от ФНС счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать его дистанционно - со счета или карты банка.

КРЕДИТЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

В РНКБ напомнили, что с 30 апреля минувшего года самозанятые могут наравне с официально трудоустроенными оформлять кредиты. Доступны все кредитные программы - ипотека, автокредиты, оформление кредитной карты, а также рефинансирование потребительских кредитов. Клиенты, которые подают данные о доходах через сервис «Самозанятый», могут рассчитывать на сниженную процентную ставку по кредитам от РНКБ.

В банке отметили, что на сегодняшний день самозанятые получили кредиты на общую сумму больше 2,2 миллиарда рублей. Из них большая часть 39% (871 миллион рублей) - по программам ипотечного кредитования, 33% (733 миллиона рублей) - по программам автокредитования, 14% (314 миллионов рублей) - по программам беззалогового потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов».

Помимо этого, самозанятые оформили в больше 50 тысяч кредитных карт РНКБ с общим лимитом больше 1 миллиарда рублей. Напомним, что по кредиткам действует льготный беспроцентный период в течение 55-ти дней.

ВАЖНО

Самозанятые могут подать заявку на получение кредита в мобильном приложении или на сайте банка, затем нужно дождаться одобрения и обратиться в офис, чтобы получить средства. Клиенту нужно будет предоставить сотруднику банка паспорт и справку о состоянии доходов по НПД (документ можно бесплатно оформить в мобильном приложении РНКБ).

СПРАВКА «КП»

Статус самозанятых могут оформить физлица, у которых нет работодателя и наемных работников. Они получают доход от своей деятельности. К этой категории относятся репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. При этом их доход не может превышать 2,4 миллиона рублей в год без учета заработной платы по основному месту работы.