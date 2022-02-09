Под мостом на трассе «Таврида» застряла автоцистерна

Водитель автоцистерны не рассчитал высоту путепроовода на "Тавриде". Фото: Скрин из видео/Telegram
На одном из участков трассы «Таврида» в Ленинском районе под путепроводом застряла автоцистерна. Водитель не рассчитал габариты и попытался проехать под бетонным пролетом. Но высота автомобиля оказалась выше нормативной - дальше машина ехать не могла. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
Как сообщили КП-Крым в ФКУ Упрдор «Тамань», в оперативном управлении которого находится трасса «Таврида», ДТП произошло на 71 километре автодороги между Керчью и Феодосией. Высота мостового перехода здесь составляет 5,17 метра.
- В данном случае путепровод не пострадал, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».
Как отметили в соцсетях автомобилисты, чтобы освободить цистерну и продолжить движение, водителю пришлось спустить колеса.
Весь крупногабаритный транспорт для проезда по «Тавриде» должен получать спецразрешения, порядок выдачи которых установлен приказом министерства транспорта, сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань». В случае необходимости крупногабаритная техника может быть направлена по другой дороге.
За нарушение правил проезда сверхнормативного транспорта предусмотрена административная ответственность. Само разрешение оформляется в личном кабинете на сайте подведомственного Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг». Госпошлина при этом составит 1600 рублей.
Откуда следовал застрявший под мостом на «Тавриде» автомобиль, неизвестно.
Напомним, в начале февраля трассу «Таврида», которая является главной транспортной артерией полуострова, передали в федеральную собственность.
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