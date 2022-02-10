В зале вообще гриб вырос! Многодетная семья из Севастополя живет в квартире с протекающей крышей

Семья из пяти человек заехала в квартиру три года назад. За это время их затапливало около десяти раз

Протекающая крыша, отклеивающиеся обои и плесень на потолках - многодетная семья из Севастополя уже несколько лет борется с управляющей компанией Балаклавского района. Семье Алпатовых с грудным ребенком приходится жить в доме без нормального ремонта с 2019 года. Квартиру они купили летом, когда там даже не пахло сыростью. Но со временем «новое жилье» начало преподносить сюрпризы.

Иногда чинить кровлю от протекания приходят работники УК, но после дождей и влажной погоды история повторяется снова.

Семья устала делать ремонты из-за сырости в доме и решила записать видеообращение к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, чтобы повлиять на ситуацию и, наконец, получить качественный ремонт кровли над всем домом в селе Орлиное.

- Мы в полном отчаянии. Крыша над квартирой постоянно течет. На потолке даже капли видны, а в зале вообще гриб вырос! Во всех комнатах стала произрастать плесень, из-за чего у нашего среднего ребенка диагностировали бронхит. А еще у нас маленький ребенок, которому даже месяца нет. Боюсь подумать, что с ним будет, - говорит КП-Крым Анастасия Алпатова, многодетная мать.

Семья из пяти человек заехала в квартиру три года назад. За это время их затапливало около десяти раз. Периодически крышу приезжали чинить и становилось лучше, но ненадолго.

Так выглядит потолок в квартире. Фото: Скриншот из видео

- Потом снова шел дождь или мокрый снег и квартиру снова заливало. Если идет ливень, то приходится целый день носиться с ведрами и тряпками, чтобы не залить соседей снизу. По всей квартире пахнет сыростью.

По словам Анастасии, почти каждый месяц многие жильцы двухэтажного дома пишут жалобы и обращения в управляющую компанию, но ситуацию это не меняет.

- Хоть они приезжают и чинят, ничего не меняется. Осенью и весной мы сидим в подтеках воды. Кровля старая, ее нужно полностью менять, а денег на это никто не выделяет.

Видео помогло сдвинуть проблему с мертвой точки. Как рассказала женщина, после обращения в квартиру приехал генеральный директор управляющей компании района и пообещал добиться капитального ремонта в многоквартирном доме.

В самой же УК ответили, что ситуацию уже поставили на контроль.

- В ближайшее время проблема должна быть решена. Уже назначен ответственный.

В правительстве Севастополя КП-Крым с ситуацией ознакомлены.

- Михаил Владимирович в курсе этой ситуации и дал поручение разобраться директору Департамента Городского хозяйства Евгению Горлову. Дом 1976 года, и действительно давно нуждается в капитальном ремонте кровли, - ответила пресс-секретарь Губернатора Севастополя Анастасия Преловская.

На 2024 год проектом плана Фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя запланирован капитальный ремонт крыши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Джанкое семья из девяти человек лишилась социальных выплат из-за покупки жилья

Два месяца чете Ивановых приходится жить на крошечную зарплату (подробнее)

В Крыму многодетная семья на зиму может остаться без крыши над головой

Жилище, в котором сейчас живет мать с тремя детьми, к зиме не приспособлено (подробнее)