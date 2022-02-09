Дворы крымских многоэтажек приведут к единому стилю

В Симферополе несколько десятков дворов в стадии благоустройства с 2020 года Фото: Анна КИРИЕНКО

Благоустройством общественных пространств и придомовых территорий в Крыму будет единое государственное предприятие. Архитектурные решения будут стандартными, площадки, скамейки и урны - однотипными.

Новую концепцию благоустройства власти Крыма представят к марту. Ближе к 8-й годовщине воссоединения с Россией пройдет расширенное совещание под руководством главы государства, на котором будут обсуждать проблемы и достижения республики.

- Готовимся к совещанию у главы государства на март по подходам, чтобы в 2023-24 годах делать по 1 тысяче придомовых и 1 тысяче кровель в год, - сообщил на совещании в Алуште глава Крыма Сергей Аксенов. - Централизовано организовать одно из подразделений, АНО или ООО с государственным участием, которое зайдет с техникой и людьми.

Чтобы ускорить работу и удешевить процесс, в правительстве предлагают закупать однотипные архитектурные решения в рамках одного города или поселка, централизовано приобретать все расходные материалы, чтобы у подрядчика осталась задача только демонтировать прежние атрибуты благоустройства и смонтировать новые.

- У всех глав муниципальных образований есть возможность привлекать свои подрядные организации, - заверил Аксенов. - Делать не 4 территории в год, а 50-60.

На этот год в планах Сомина ремонт 300 кровель и 300 придомовых площадок. В первую очередь он затронет пострадавшие от потопа Ялту и Керчь. Дефицита средств республика не испытывает - есть дефицит специалистов строительного профиля. Их привезут из других регионов, поскольку работы растянутся на 3 года.

Напомним, по итогам 2021 года 700 миллионов из 2,2 миллиардов рублей от правительства Москвы на благоустройство городов Крыма остались в казне. Вовремя не закончили ремонт дворов в Керчи и Симферополе. Также в Керчи сорвали сроки ремонта 3 общественных территорий и площади Ленина в Симферополе. В Евпатории, не смотря на обязательства главы администрации, 3 общественные территории не отремонтировали в положенный срок.

На этот год в планах крымской столицы провести ремонт 5 общественных пространств и 18 дворов.

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