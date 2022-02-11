Крымский оператор связи получил льготное финансирование от крупнейшего банка республики

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Компания ООО «Миранда-медиа» получила льготное финансирование от крупнейшего крымского банка РНКБ. Средства пойдут на развитие одного из направлений бизнеса компании. В частности, на приобретение оборудования и программно-аппаратных комплексов для реализации проекта «Модернизация систем оперативно-разыскных мероприятий».

Заем предоставлен в рамках программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, которые реализуются на основе российских решений в сфере информационных технологий в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1598 от 05.12.2019г.

СПРАВКА «КП»

ООО «Миранда-медиа» - один из крупнейших операторов связи Республики Крым и города Севастополя. Компания предлагает полный спектр решений в области телекоммуникационных технологий, а также обеспечивает выделенный доступ к ресурсам сети Интернет с использованием собственных каналов передачи данных. Кроме того, «Миранда-медиа» обеспечивает высокоскоростную передачу больших объемов трафика и доступ к любому информационному и мультимедийному контенту глобальной сети Интернет.

Компания обладает собственной волоконно-оптической сетью на территории Республики Крым протяженностью более 4000 км.