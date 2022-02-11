В Симферополе есть много вариантов, как провести этот праздник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День всех влюбленных наступает внезапно, и парочкам приходится ломать голову над тем, как же провести этот праздник. Кроме подарков, поступков и валентинок, нужно определиться, куда отвести вторую половинку. Но ломать голову не нужно – «Комсомолка» сделала подборку мест, куда сходить в День всех влюбленных 2022 в Симферополе.

КИНО

Хорошим и романтическим вариантом времяпровождения в этот день может быть вечерний киносеанс. В понедельник, 14 февраля, можно будет взять билеты на последний ряд на фильмы: «День слепого Валентина», «Первый встречный», «Яйцо Фаберже», «Падение Луны», «Смерть на Ниле», «Непослушник», «Анчартед: на картах не значится» и мультфильм «Пламенное сердце».

Отправиться можно в кинотеатры имени Шевченко, «Спартак», «Люмен» или в «Мультиплекс».

КНИЖНЫЙ КЛУБ

Любители интеллектуального отдыха могут заглянуть в Крымскую республиканскую библиотеку для молодежи. Там в 13:00 пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню дарения книг.

Участники подведут итоги акции, в ходе которой на площадке библиотеки был организован благотворительный сбор книг для детских учреждений, в котором мог принять участие любой желающий. Книги, собранные во время акции, отправятся детям Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города.

Адрес: улица Кечкеметская 94-А.

СВИДАНИЕ НА КАТКЕ

Со второй половинкой День влюбленных можно провести на ледовом катке. Катание на коньках традиционно считается самым доступных из зимних видов развлечений. В крымской столице есть три ледовых катка.

Стоимость часа катания варьируется от 250 до 500 рублей. Приобщиться к такому развлечению можно на ледовом поле в торговом центре «Меганом», в ледовом дворце «Консоль-спорт» и в торгово-развлекательном центре «FM».

СВИДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ

После хорошего фильма или активного вечера можно провести остаток вечера в ресторане или кафе. В центре Симферополя есть много подходящих вариантов на любой вкус и кошелек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подарки на 14 февраля в Симферополе: Идеи, цены, где купить

Редакция «Комсомольской правды» предлагает свои вариант подарков ко Дню всех влюбленных (подробнее)

Что дарить на 14 февраля: Топ-5 необычных подарков для мужчин на День влюбленных

«Комсомолка» предлагает свой вариант презентов ко Дню Святого Валентина (подробнее)