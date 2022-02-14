«Комсомолка» проводит конкурс среди крымских мужчин

Лучших мужчин определит онлайн-голосование
«Комсомольская правда - Крым» объявляет старт ежегодного фотоконкурса «Самый мужественный и успешный мужчина Крыма и Севастополя 2022». Конкурс традиционно проводится в формате онлайн-голосования.
Джентльмены Крыма и Севастополя будут бороться за звание лучшего из лучших в своем деле. Спеши подать свою заявку по ссылкам ниже - голосование завершится 28 февраля в 15:00!
Участие в фотоконкурсе могут принять мужчины, проживающие в Республике Крым и городе Севастополе, представляющие одну из 11 номинаций:
- артисты,
- врачи,
- представители медиа (журналисты, пиар-менеджеры, блоггеры),
Стать участником и побороться за звание самого успешного несложно. Если вы представляете одну из вышеизложенных видов деятельности, выберите лучшую фотографию и загрузите ее на сайт, указав подходящую номинацию и сопроводив ее комментарием о себе. Для этого просто нажмите на подходящую номинацию из списка выше. От каждого участника принимается только одно фото - прежде чем загружать информацию проверьте, возможно он уже является участником конкурса.
Если у вас есть претендент на звание самого успешного, вы также можете загрузить информацию об этом мужчине на сайт, указав номинацию и соблюдая все правила конкурса.
Кроме того, редакция «Комсомольской правды - Крым» имеет право самостоятельно выбирать кандидатов для участия в конкурсе, используя информацию, фото - и видео кандидатов из открытых источников.
Как только заявка будет одобрена модератором - участник появится на сайте и за него можно будет голосовать до 28 февраля. Обращаем внимание, что оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.
Победителями станут участники, которые наберут максимальное количество голосов в каждой из номинаций. Они попадут на закрытую церемонию награждения и получат памятные подарки от «Комсомольской правды» и партнеров конкурса! Дата и место награждения будут объявлены дополнительно!
Принимай участие в конкурсе, покажи всем, кто здесь главный!