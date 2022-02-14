«Комсомолка» проводит конкурс среди крымских мужчин

Лучших мужчин определит онлайн-голосование

«Комсомольская правда - Крым» объявляет старт ежегодного фотоконкурса «Самый мужественный и успешный мужчина Крыма и Севастополя 2022». Конкурс традиционно проводится в формате онлайн-голосования.

Джентльмены Крыма и Севастополя будут бороться за звание лучшего из лучших в своем деле. Спеши подать свою заявку по ссылкам ниже - голосование завершится 28 февраля в 15:00!

Участие в фотоконкурсе могут принять мужчины, проживающие в Республике Крым и городе Севастополе, представляющие одну из 11 номинаций:

- артисты,

- бизнесмены и управленцы,

- врачи,

- представители медиа (журналисты, пиар-менеджеры, блоггеры),

- политики,

- мэры и чиновники,

- преподаватели,

- силовики,

- спортсмены,

- общественные деятели,

- кулинары.

Стать участником и побороться за звание самого успешного несложно. Если вы представляете одну из вышеизложенных видов деятельности, выберите лучшую фотографию и загрузите ее на сайт, указав подходящую номинацию и сопроводив ее комментарием о себе. Для этого просто нажмите на подходящую номинацию из списка выше. От каждого участника принимается только одно фото - прежде чем загружать информацию проверьте, возможно он уже является участником конкурса.

Если у вас есть претендент на звание самого успешного, вы также можете загрузить информацию об этом мужчине на сайт, указав номинацию и соблюдая все правила конкурса.

Кроме того, редакция «Комсомольской правды - Крым» имеет право самостоятельно выбирать кандидатов для участия в конкурсе, используя информацию, фото - и видео кандидатов из открытых источников.

Как только заявка будет одобрена модератором - участник появится на сайте и за него можно будет голосовать до 28 февраля. Обращаем внимание, что оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Победителями станут участники, которые наберут максимальное количество голосов в каждой из номинаций. Они попадут на закрытую церемонию награждения и получат памятные подарки от «Комсомольской правды» и партнеров конкурса! Дата и место награждения будут объявлены дополнительно!

Принимай участие в конкурсе, покажи всем, кто здесь главный!