В аэропорту Симферополя пьяный дебошир пытался откупиться от полиции за 3500 рублей

В аэропорту нетрезвого пассажира задержали прямо перед вылетом. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Уроженец портового города России - Кронштадта - устроил настоящий дебош в аэропорту «Симферополь»: будучи пьяным, мужчина вначале игнорировал силовиков, затем набросился на них с матами, а после и вовсе пытался дать взятку. Как сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте, в результате 38-летний мужчина заработал уголовное дело.

Россиянин дожидался в терминале своего рейса в Санкт-Петербург, когда привлек внимание полицейских из-за отсутствия медицинской маски. Все бы могло закончиться одним выговором, но мужчина демонстративно игнорировал любые замечания. Когда силовики проявили настойчивость и все же заставили его объяснить свое поведение, стало понятно, что мужчина перед вылетом выпил для храбрости. Возможно, даже переборщил, так как накинулся на полицейских с матерными оскорблениями.

- Медицинское освидетельствование задержанного показало наличие 1,1 промилле алкоголя в крови. В отношении мужчины составлены административные протоколы в соответствии со статьей 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и статьей 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - уточнили в пресс-службе.

По первой статье дебошир заработал 1000 рублей штрафа и не стал дожидаться, когда вынесут вердикт по второй - решил сразу отделаться взяткой в 3500 тысячи рублей. Но этим только усугубил свое положение и попал под уголовное дело за мелкое взяточничество.

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