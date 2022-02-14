«Это к нам из космоса прилетело»: жительница Крыма продает метеорит за 350 тысяч рублей

Женщина предположила, что метеорит подняли с глубины в четыре или пять метров. Фото: Авито

Все чаще и чаще на сайтах объявлений появляются интересные предложения. Так, в начале февраля на Авито жительница Феодосии выставила предложение о продаже метеорита. Желаемая цена - «всего лишь» 350 тысяч рублей. Только вот то, что это действительно космическое тело, придется поверить на слово, никаких экспертиз не проводилось.

По словам Людмилы, необычный камень размером с небольшой кулак нашел ее муж пару месяцев назад во время раскопок с металлоискателем.

По словам продавца, метеорит был размером с кулак. Фото: Авито

- В районе старого города Феодосии осенью начали прокладывать канализационные трубы, из-за которых пришлось вскопать землю. Вот мой муж вместе с другом и решили сходить на разведку. Взяли прибор и прошлись по окрестностям. В грунте нашли этот камень, - говорит КП-Крым женщина.

Земля была твердая и не рыхлая, поэтому женщина предположила, что метеорит подняли с глубины в четыре или пять метров. Людмила уверяет: хоть экспертизу они не проводили, в том, что это точно метеорит, у них с мужем нет никаких сомнений.

- Сначала глянули - вроде металл какой-то, но структура и необычный зеленоватый цвет с отливом очень удивили. Уже дома поняли, что это к нам из космоса прилетело! Он даже магнитится.

Цену поставили 350 000 рублей. Фото: Авито

Позже крымчанка с мужем посмотрели в интернете, посоветовались с коллекционерами и решили продать, а цену поставили 350 000 рублей.

- Везде они дороже, поэтому мы, можно сказать, за копейки отдаем.

Но после недолгих уговоров собеседница все же согласился сделать скидку, так как спрос пока небольшой - всего три человека за неделю.

- Ладно, отдам за 100 тысяч…

Напомним, не так давно на популярном сайте 52-летний Виктор из Симферополя разместил на «Авито» сборник матерных сказок, тексты из которого использовали даже музыканты группы «Красная плесень». Солист известного бэнда даже купил четыре произведения по 300 долларов за каждое. А сейчас крымчанин скромно просит за целый сборник собственного сочинения 1,5 миллиона рублей.

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