«Сдается в аренду исправленный человек»: вышедший из колонии экс-мэр Евпатории ищет работу

Бывший чиновник попросил не предлагать ему вакансии в Крыму. Фото: Facebook Андрея Филонова

Бывший мэр Евпатории Андрей Филонов, освобожденный условно-досрочно из колонии, начал активно искать работу. Пост о готовности выйти на новую должность, появился на официальной странице экс-чиновника на Facebook.

- Сдается в аренду исправленный человек! О себе: опытен, начитан, с сомнительным «институтом жизни» в прошлом и очень призрачным будущим…Срок аренды: не меньше 5 лет, лучше 10! – написал Андрей Филонов.

Также он выставил будущим работодателям условие со звездочкой – вывоз арендованного на материк, варианты «использования» в Крыму попросил не предлагать.

Кроме того, Филонов напомнил, что он «абсолютно бесполезен и инертен к любого рода государственной и муниципальной службе и всего, что около этого».

Экс-чиновник заявил, что хочет заниматься развитием и масштабированием «любых бизнес-моделей и проектов».

Напомним, Андрей Филонов был задержан в апреле 2019 года. Его обвинили в махинациях с земельными участками, которые нанесли бюджету Евпатории ущерб на 80 миллионов рублей.

В октябре 2020 года был вынесен приговор – три года и восемь месяцев колонии-поселения. Однако Верховный суд Крыма позже увеличил срок наказания до 6,6 лет. В ответ на это адвокат Филонова подал ходатайство в Керченский городской суд об условно-досрочном освобождении. На тот момент бывший градоначальник провел в колонии 3 года и 7 месяцев. В ноябре 2021 года ходатайство было удовлетворено, однако прокуратура подала апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма. В итоге решение об УДО было оставлено в силе.

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