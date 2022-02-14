«Февральский заплыв в пуховиках»: крымчане запустили необычный тренд в соцсетях

Купание закаленных крымчанин вызвало бурную дискуссию. Фото: Соцсети

Крым вряд ли был создан для снега, минусовых температур и пронизывающего холода. Именно поэтому крымчане уже в феврале начинают скучать по солнечному лету с жарой до 40 градусов и теплым морем. В знак протеста жители солнечного полуострова даже запустили целый видео-челлендж в соцсетях. Жители полуострова выкладывают в интернет кадры, как они ныряют в море. Такие заплывы посреди зимы вызвали споры среди пользователей.

Первооткрывателем стал мужчина, который на набережной Ялты решил устроить заплыв. Бросив все вещи на суше, он побежал в воду так, словно на дворе июль. Несмотря на сильные волны, сначала он с разбегу нырнул в море, а затем поплыл на глубину. Также можно заметить, что на пляже - ни души, а гуляющие по набережной одеты в теплые пуховики.

Купание закаленного крымчанина вызвало бурную дискуссию в комментариях. Фото: Скриншот из видео

Купание закаленного крымчанина вызвало бурную дискуссию в комментариях:

«А потом будут почки болеть», «А мы думаем, откуда коронавирус взялся…», - писали они. Но были и те, что восхищались его поступком. «Красавчик!», «Молодец мужик», «Какой крутой».

После него видео февральского заплыва выложила девушка. На нем она, как летом, заходит в море и окунается с головой. Правда, из одежды на ней не эффектный купальник, а теплый пуховик с мехом.

«Привет, цистит», «Телефон хоть вытащила?», «Зачем мне солнце в Монако, когда есть Крым в феврале», - шутят комментаторы.

Заметим, по прогнозам крымских синоптиков, хоть на полуострове в ближайшие дни ожидается относительно солнечная погода, купаться в море все еще холодно. Ночью температура воздуха опускается до 5 градусов мороза, а днем поднимается до 7 градусов со знаком плюс.

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