В Крыму СК завел дело на подростка, который пытался убить отца

Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство». Фото: Олег Золото/КП, соцсети

На десятиклассника, пытавшегося зарезать своего отца, завели уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, преступные действия старшеклассника будут рассматриваться по статье «Покушение на убийство».

Напомним, инцидент произошел днем 12 февраля в поселке Нижнегорский. По информации источника КП-Крым в правоохранительных органах, в ходе ссоры с 47-летним отцом, переросшей в драку, десятиклассник ударил его ножом в живот три раза. У мужчины диагностировали колото-резаные ранения в область печени и шок третьей степени.

- Несовершеннолетний находился в помещении кухни в доме, где проживал с родителями и сестрами. Осознав содеянное, в целях оказания раненному отцу необходимой медицинской помощи, сообщил о произошедшем в службу скорой медицинской помощи, и вызвал полицию, - говорится в сообщении Следкома.

На данный момент мужчина находится в больнице на амбулаторном лечении под наблюдением врачей. Его сын уже признался в преступлении и сейчас находится под присмотром матери.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководителя крымского и севастопольского СК Владимира Терентьева.

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