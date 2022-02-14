В Погранслужбе Крыма прокомментировали информацию о запрете на въезд на территорию Украины

Ранее в некоторых украинских СМИ сообщалось о том, что россиян перестали пускать на Украину Фото: Архив "КП"

После недавней новости об ужесточении условий въезда на территорию Украину для россиян многие крымчане запаниковали – неужели пересечь границу теперь будет невозможно? Но в пресс-службе погранслужбы республики успокоили: правила въезда и выезда не изменились.

Ранее в некоторых украинских СМИ сообщалось о том, что россиян перестали пускать на Украину, а именно граждан РФ мужского пола призывного возраста. Такое заявление сделал пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко. Поводом послужила информация в сети, что во въезде в Украину отказывают людям, имеющим российское или белорусское гражданство, и находящимся в возрасте, допускающем призыв на военную службу.

- Можем точно сказать со своей стороны, что в Крыму правила остались неизменны. Пока у нас ничего не менялось, поэтому переживать не стоит. Если вдруг что-то поменяется, мы об этом обязательно скажем, - ответили КП-Крым в пресс-службе Погрануправления.

Также, по данным kp.ru, Андрей Демченко отметил, что никакой информации насчет недопущения въезда отдельный категорий иностранцев в страну не было. Как и раньше, все желающие въехать на Украину должны иметь при себе надлежащие документы, объяснить цель своей поездки и не нарушать правила въезда и выезда.

- Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов , а кто-то из-за ковидных ограничений, - сказал Андрей Демченко изданию «Украинская правда».

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