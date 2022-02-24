Что происходит в Крыму в связи со спецоперацией на Украине: прямая онлайн-трансляция

В Крыму готовятся принимать беженцев Фото: Александра Тимощенко

После начала спецоперации на Украине принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, меры приняты для возможности упрощенного решения возникающих задач. Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Жизни и здоровью крымчан сейчас ничего не угрожает, заявил глава РК. При этом на севере Крыма и в Ленинском районе до понедельника, 28 февраля, приостановлены занятия в школах. Кроме того, приостановлено авиасообщение. Симферопольский аэропорт временно не принимает рейсы.

«Комсомолка» ведет прямую онлайн-трансляцию событий, происходящих в Крыму после начала спецоперации на Украине.

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