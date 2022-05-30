В крупнейшем крымском банке снова снизили ставки по кредитам

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Экономическая ситуация в стране постепенно стабилизируется, и Центробанк России снова принял решение снизить ключевую ставку. В этот раз с 14 до 11% годовых. В Крыму уже отреагировали на это. Так, крупнейший крымский банк РНКБ, в свою очередь, тоже снизил ставки по кредитам. Это третье снижение за последние два месяца.

РНКБ снизил ставки по потребительским кредитам в среднем на 3%. Теперь кредит наличными можно взять по ставке от 12,9% годовых, автокредит - от 10%. Выбирайте комфортный ежемесячный платеж и оформляйте кредит онлайн.

При этом ставки по депозитам в банке оставили на прежнем уровне, сохранив их доходность. Самый выгодный вклад со ставкой до 11,1% годовых - «Уверенный». Срок депозита фиксированный - 91 день. Пополнение и снятие средств не предусмотрено.

- Очередной шаг, позволивший снизить процентную ставку по кредитам ранее запланированных сроков, стал возможным благодаря успешности поэтапных действий со стороны Банка России для поддержания финансового сектора. Кроме того, положительное влияние оказали также и антикризисные меры, которые Правительство Российской Федерации принимает для поддержки населения и различных отраслей экономики в непростых внешнеэкономических условиях, - отметили в РНКБ.

Подать заявку на кредит в РНКБ достаточно просто. Это можно сделать в мобильном приложении или на сайте банка. После этого остается дождаться одобрения. В среднем решение по кредиту банк принимает за три минуты.

Депозит можно также оформить дистанционно, воспользовавшись мобильным приложением. Более детально с условиями кредитных и депозитных продуктов можно на официальном сайте банка.

КСТАТИ

Карты РНКБ, в том числе и кредитные, не нужно перевыпускать даже при окончании срока действия. С 1 апреля все карты действуют бессрочно: можно обратиться в банк при необходимости, если пластик физически износится или повредится. Банковский пластик в обычном режиме используется в терминалах, банкоматах, торговых точках и транспорте, также можно дистанционно расплачиваться в интернет-магазинах.

Кроме того, в банке проводят различные акции для владельцев карт. Особенно выгодно расплачиваться кредитными картами. Например, можно на 0,6% снизить ставку по ипотеке, если оплачивать кредитной картой покупки на определенную сумму в месяц. Ставку по кредиту наличными можно снизить на 3%. Для вкладчиков это правило работает в обратную сторону – можно повысить процент годовых по депозиту. Чем выше сумма, потраченная на покупки, тем больше ставка по депозиту.

СПРАВКА "КП"

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.