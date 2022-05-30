«Огромная песочница»: Евпатория попала в десятку популярных городов для отдыха с детьми летом 2022

Кроме лагерей, санаториев и гостиниц, здесь одни из самых подходящих условий для купания. Фото: Архив "КП"

Евпатория всегда считалась детским курортом. Не зря на территории города построено огромное количество детских санаториев и лагерей.

Так, по данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, приморский город попал в десятку лучших мест для отдыха с детьми.

В рейтинг популярных направлений для летних школьных каникул также попали Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Ростов-на-Дону, Волгоград, Кисловодск, Сортавала и Нижний Новгород. Евпатория заняла почетное третье место.

Аналитики портала посчитали, что россияне бронируют летний отдых с детьми от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 2,9 до 6,7 тысячи рублей в сутки. В крымских городах туристы останавливаются на максимальное количество дней, а в сутки тратят около четырех тысяч рублей.

По словам врио главы администрации Евпатории, в будущем город займет первое место в подобном рейтинге, ведь для этого каждый месяц делается все возможное.

- Третье место для нас маловато. Мы стремимся возглавить этот рейтинг, ведь наш город всегда считался детским. Сюда приезжали на отдых все школьники, детки еще младшего возраста, чтобы отдохнуть и набраться сил. В Евпатории очень много оздоровительных санаториев, детских лагерей, специальных песочных пляжей. Тут вообще почти 300 дней в году солнца!, - говорит КП-Крым врио сити-менеджер.

В городе, и правда, созданы все условия для отдыха маленьких крымчан. Кроме лагерей, санаториев и гостиниц, здесь одни из самых подходящих условий для купания. Широкие песчаные пляжи напоминают огромные песочницы, поэтому так нравятся детям младшего возраста.

К тому же, купание здесь возможно даже с младенцами - вход в воду постепенный и пологий, дно без камней, а чтобы зайти на большую глубину еще нужно постараться.

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