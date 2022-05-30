Жара расплавит асфальт. Синоптики рассказали, когда в Крым придет настоящее лето

Несмотря на прохладную майскую погоду, температура моря в начале июня уже составляет 19 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна потихоньку сбавляет обороты. До наступления календарного лета давно пошел обратный отсчет. Сначала погода не радовала крымчан солнечными и безоблачными днями, но синоптики регионального гидрометцентра обещают настоящую летнюю жару. «Комсомолка» узнала, когда в Крым придет настоящее лето.

Знойная жара придет на полуостров уже на этой неделе. Начиная с 31 мая, каждый день столбики термометра будут подниматься выше 30 градусов тепла. Второго июня воздух прогреется до +33°.

Всю неделю будет наблюдаться переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный до 7-12 метров в секунду, а температура воздуха ночью от +12 до +14°, днем от +28 до +33°, - рассказали КП-Крым в пресс-службе гидрометцентра.

Несмотря на прохладную майскую погоду, температура моря в начале июня, по прогнозам синоптиков, составит 19 градусов. Еще чуть-чуть и вода прогреется до 20-21 градуса, поэтому открыть купальный сезон можно будет совсем скоро.

Самую высокую температуру синоптики зафиксировали в пятницу 27 мая в Азовском море - 19 градусов. В Керченском проливе вода достигла 18 градусов тепла. Морская вода на южном берегу прогрелась до 15 градусов, а в Евпатории, Черноморском и Севастополе - до +17. Холоднее всего в Феодосии, там температура воды прогрелась лишь до 12 градусов.

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