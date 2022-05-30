Стар и млад жаре не рад: медик рассказала, как выжить под палящим солнцем в Крыму

В жару носите с собой бутылку с водой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жаркое лето, которое наступит в ближайшие дни, может стать большим стрессом для организма. Чтобы перенести жару легко и не стать жертвой солнечного или теплового удара, важно соблюдать несколько простых правил. «Комсомолке» рассказала о них врач-методист «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Республики Крым Вера Павлова.

ОДЕЖДА

В летний зной носите головной убор. Это может быть хлопковая кепка или соломенная шляпка. Главное, чтобы она пропускала воздух. Вся одежда также должна быть легкой, не стеснять движения и из натуральных материалов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И УЛИЦА

Выходите на работу пораньше, когда еще не очень жарко. Находиться на солнце желательно до 11 часов утра, а передвигаться по улице по теневой стороне. Если до работы недалеко, лучше пройтись пешком, чем проехаться в душной маршрутке без кондиционера и заработать тепловой удар.

ЕДА И ВОДА

Выходя на улицу в жару, берите с собой небольшую бутылочку негазированной воды. 0,3 литра вполне хватит, чтобы сделать пару глотков, когда пересохнет во рту.

Забудьте о жирной и тяжелой пище летом и переходите на растительную. Поменьше сала и красного мяса. А вот крымских фруктов, ягод и овощей как можно больше.

Уменьшаем и количество каш в рационе. Их лучше заменить корнеплодами. От овсянки на завтрак можно не отказываться, но молоко в ней должно быть свежим и из холодильника, в противном случае кишечная инфекция обеспечена. Полезными на завтрак будут яйца и что-то из «молочки», например, творог.

КОНДИЦИОНЕРЫ

Чтобы не переохладиться под кондиционером в жару, не подходите под струю холодного воздуха, как только пришли с улицы. Остыньте в сторонке. То же самое касается и торговых центров. Не стойте прямо под кондиционерами.

Не ставьте под кондиционером рабочее место, а температуру выставляйте не ниже 23 градусов. Это оптимальный перепад для организма в крымский зной.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Получить солнечный удар можно даже в душном непроветриваемом помещении. Например переполненной маршрутке. Если кто-то на ваших глазах потеряет сознание в транспорте, расстегните на нем рубашку или освободите от тесной одежды. Поверните человека на бок, чтобы в случае рвоты, он не захлебнулся. Не обязательно брызгать на лицо водой, достаточно положить на лоб мокрый платок или намочить руки. Вызывайте «скорую», даже если пострадавший пришел в себя. Только медики правильно оценят состояние и поймут, что спровоцировало ситуацию.

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