Ягуар набросился на сотрудника парка львов «Тайган» в Крыму: мужчина тяжело ранен

Животное вцепилось в работника, когда он выполнял служебные обязанности. Фото: пресс-служба прокуратуры РК

В парке львов «Тайган» в Белогорске на одного из сотрудников набросился ягуар. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, произошло все 30 мая, когда работник, осуществлявший свои трудовые обязанности, приблизился к клетке.

Животное набросилось на мужчину и вцепилось ему в руку. В результате страшного происшествия работник парка «Тайган» получил рваные раны предплечья и был срочно госпитализирован.

Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, по данному происшествию организована проверка по поручению прокурора республики Олега Камшилова. Прокуратура выяснит, соблюдались ли в парке требования законодательства об охране жизни и здоровья граждан. Кроме того, сотрудники надзорного ведомства выяснят, соблюдались ли требования трудового законодательства и законодательства в сфере охраны труда, в том числе при трудоустройстве и прохождении необходимого инструктажа.

На данный момент в парке львов «Тайган» находится прокурор Белогорского района Петр Попов, который координирует действия правоохранителей.

- В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены все обстоятельства, при которых мужчина получил травму, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

К делу также подключился и следственный комитет по Крыму и Севастополю. Вопрос поставил на контроль глава управления Владимир Терентьев.

- Было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств случившегося, - уточнили в пресс-службе СК.

Напомним, накануне следственный комитет по республике Крым и городу Севастополю завершил расследование уголовного дела против директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова по факту прошлогоднего инцидента, когда тигр напал на годовалого ребенка и откусил ему палец.

Посетительница парка «Тайган» 26 сентября 2021 года подошла вместе с сыном к клетке с хищниками. В этот момент тигр набросился на ребенка, вцепившись ему в руку. Медсестры в парке тогда не оказалось, поэтому оперативно оказать малышу медпомощь не удалось, в результате чего мальчику пришлось ампутировать палец.

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