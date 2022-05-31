Путь на юг: от трассы «Таврида» на ЮБК скоро будет рукой подать

После окончания работ добраться до курортов станет еще проще Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Больше половины туристов приезжают в Крым на своих автомобилях. Это дает возможность за короткий промежуток времени познакомиться с разными уголками полуострова, где на небольшой площади находятся семь разных климатических зон, горы сменяют степь, а спящие вулканы соседствуют с действующими грязевыми.

ХОРОШО, НО МЕДЛЕННО

По статистике, каждый второй турист выбирает для отдыха Южный берег Крыма. Северные средиземноморские субтропики, которые полтора века назад окрестили «Русской Ривьерой», ежегодно привлекают до 5 миллионов туристов. Путь на ЮБК проходит через Ангарский перевал по Добровской долине, интенсивно застраиваемой в последнюю четверть века. Скоростной режим, множество светофоров и неспешные троллейбусы задерживают транспортный поток. Лет десять назад действующую дорогу через населенные пункты максимально расширили, перенеся столбы опор троллейбусных линий и ограждения вплотную к жилым домам. Дальше - только сносить ближайшие к дороге дома в каждом из пяти сел, а это несколько сотен, если не тысяч семей. В итоге было принято решение построить новую трассу в обход населенных пунктов с выходом ближе к перевалу, чтобы обеспечить удобный съезд транспорта с трассы «Таврида» в сторону Алушты и Ялты. Она будет начинаться в районе села Донское и выходить ближе к селу Перевальное.

- Данный участок дороги позволит обеспечить транзитное движение автотранспорта в обход Симферополя. Объездной маршрут поможет перераспределить транспортные потоки в направлении Алушты, разгружая участок от Симферополя до Перевального, - пояснил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. - Сейчас подрядчик АО «ВАД» уже приступил к выполнению работ на первом этапе. Это участок от пересечения автомобильных дорог близ села Мазанка и далее до границы земель села Заречного Симферопольского района. Активно ведутся работы, подготовительный этап уже пройден, соответственно, уже фактически приступили к выполнению работ по строительству автомобильной дороги.

Трасса будет начинаться в районе Донского и выходить ближе к селу Перевальное. Фото: АО "ВАД"

ДО И ПОСЛЕ ЗАРЕЧНОГО

Общая протяженность четырехполосной автодороги «Юго-восточный обход Симферополя» составляет 25,2 километра. Чтобы ускорить строительство, объект разделили на два этапа. Первый в 15,8 км идет по свободной от построек территории, и к подготовительным работам здесь приступили в конце 2021 года. Участок начинается от транспортной развязки на «Тавриде» в районе села Мазанка и заканчивается в районе села Заречное. На нем будет построено 7 мостов и путепроводов, а также 3 пересечения в разных уровнях. Стоимость - 15,9 миллиарда рублей, готовность - август 2024 года.

Второй этап пройдет через село Заречное. По предварительной информации, под выкуп и последующий снос пойдут порядка 60 жилых домов, под изъятие - около 180 земельных участков, и для прохождения всех процедур и оформления документов потребуется время.

- Подготовительные работы вели с прошлого года, - заверил начальник республиканской Службы автодорог Максим Тарасов. - Документация по планировке территории, в которой отображены все изъятия, утверждена в этом году, после чего проект второго этапа направили в экспертизу. В июле ждем заключение, и дальше процедура заключения контракта. К оценке стоимости изымаемых капитальных сооружений и земельных участков только приступили. В ходе разработки рабочей документации трассировка будущей дороги еще будет уточняться, границы корректироваться, и, возможно, изъятий будет меньше.

- Мы начнем это делать заранее. На второй этап будем выходить ближе к концу этого года, но работу по оценке и выкупу начнем в ближайшее время. Процедура стандартная, - уточнил Тарасов. - Поскольку работа только начинается, естественно, будут проблемные вопросы. Но, с учетом опыта строительства «Тавриды», компенсации подлежит все возможное имущество граждан, включая зеленые насаждения и бытовые постройки. В стоимости контракта заложены оценочные и кадастровые работы, по результатам которых граждане получат оценочные отчеты, с которыми они будут согласны или нет. От этого будут зависеть дальнейшие действия. Предварительно со всеми жителями обсудили, есть несогласные, которые не хотят контактировать, и тут придется идти по формальной процедуре через суд.

В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА

Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк уверяет, что компромисс с владельцами участков найден - граждане согласны получить компенсацию.

- Компромисс должен быть единственный. Жители должны получить ту сумму денег, чтобы они спокойно могли переселиться либо приобрести себе жилье в этой же долине. Очень многие хотят остаться, никто не хочет уезжать из долины, - уточнил Кратюк в эфире телеканала «Миллет». - Этот объект нам необходим. Трасса колоссально перегружена… Необходимо поток машин, который заходит в город, попадает на Свободу и на Ялтинскую объездную и, в итоге, останавливает город на выезде в Ялту, - отсечь и перенаправить.

В ходе проектирования и предварительных изысканий при подготовке документации по планировке территории была выбрана наиболее экономически целесообразная трассировка. Избежать сектора жилой застройки совсем невозможно, в таком случае трассу нужно было прокладывать в других параметрах, что по стоимости в десятки раз дороже и другой протяженности. Этот вариант дешевле на 3 миллиарда рублей даже с учетом выплат компенсации. На месте открыта общественная приемная, и все обращения жителей Заречного глава Крыма готов рассматривать лично.

- Понимаем, что для каждого человека переезд из собственного жилья - это колоссальный стресс, - подчеркнул Сергей Аксенов. - Приношу жителям села извинения и гарантирую, что нами будут приняты все меры, чтобы качество их жизни не пострадало.

В рамках реализации проекта власти обеспечат Заречное канализацией, водоводом и газопроводом, а также асфальтированными дорогами.