День защиты детей в Крыму: куда повести ребенка 1 июня 2022

День защиты детей в Крыму пройдет в традиционном формате Фото: Иван ВИСЛОВ

День защиты детей в Крыму в этом году состоится в традиционном формате. До этого два года подряд из-за пандемии коронавируса детей с праздником поздравляли онлайн.

На набережных крымских городов подготовка идет полным ходом: устанавливают сцены, прогоняют праздничные программы, готовят аттракционы. «Комсомолка» разузнала, куда можно сходить с ребенком 1 июня.

СИМФЕРОПОЛЬ

Обширную праздничную программу ко Дню защиты детей подготовили в крымской столице.

В Детском парке мероприятия начнутся в 11 утра. На площадке в районе дуба «Богатырь Тавриды» состоится конкурс рисунков на асфальте, пройдут матер -классы по оригами и акварельной росписи, выставка декоративно-прикладного и технического мастерства воспитанников детского сада «Радуга». Также здесь запланирована развлекательная программа для детей и взрослых с выставкой авто и мототехники, а также аквагрим.

В это же время на главной сцене пройдет концертная программа детских творческих коллективов.

С 13:00 до 15:30 здесь же состоится церемония награждения победителей Республиканского дистанционного конкурса детских рисунков по антитеррористической направленности «Миру – да, терроризму – нет».

В 16:00 начнется концерт «Разноцветное детство»: своим выступлением порадует театр песни «Ветер жизни».

В парке им. Ю. Гагарина развлекать детей будут с 12:00 до 19:00. Здесь запланированы анимационные программы в сопровождении ростовых кукол, мини-шоу мыльных пузырей, раздача воздушных шаров и сувенирной продукции, спортивные программы, аквагрим.

ЕВПАТОРИЯ

В сквере им. Ленина пройдет масштабный фестиваль «Евпатория-город детства». Мероприятия ко Дню защиты детей в городе отдельным указом разрешил глава Крыма Сергей Аксенов. Маленьких крымчан ждет огненное шоу, живые скульптуры, салон красоты на свежем воздухе, кукольный театр на подушках, спортивные состязания и танцевальные мастер классы, а также силовое и акробатическое шоу, анимационная программа, прогулки на пони и фотозоны. Сладкоежек порадуют бесплатным мороженым и воздушными шариками.

Праздник начнется в 17:00 и продлится до 20:00.

БАХЧИСАРАЙ

В День защиты детей в Бахчисарае будет не менее весело. 1 июня в сквере «Я люблю Бахчисарай» по улице Фрунзе пройдет праздник «Детство – это я и ты!». Маленьких горожан ждут аниматоры с конкурсами, сладкими сюрпризами, зажигательная музыка и море смеха, а кульминацией программы станет шоу трансформеров, обещают организаторы. Начало в 14:30.

Аналогичная программа пройдет и в городском парке по улице Ленина с 16:00 и в поселке Научный на спортивной площадке в 18:00.

В 18:00 на детской площадке по улице Подгородняя всех желающих будут ждать любимые сказочные герои с конкурсно-игровой программой, шоу мыльных пузырей и сладкими сюрпризами.

Бахчисарайский парк миниатюр 1 июня дети смогут посетить бесплатно.

ЯЛТА

В Ялте праздновать День защиты детей начнут парадом дошколят на набережной города в 10:00. Маленьких ялтинцев и гостей города также ждет игровая программа, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, дискотека в Пионерском парке, а также бесплатный показ мультфильмов, игровая программа на «Поляне сказок» и концерт группы «Курага» на набережной в районе круглого фонтана. Завершится праздник в 22:00. Подробная программа мероприятий в Ялте и поселках опубликована на официальной страничке администрации города в социальной сети.

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