«Нас не считают за людей»: семье инвалидов в Евпатории уже месяц не могут установить пандус в подъезде

Врио мэра Евпатории Александр Лоскутов поставил вопрос на личный контроль. Фото: Александр Лоскутов\VK

Семья инвалидов в Евпатории - мать и дочь, которые оказались буквально заперты в собственной квартире по вине управляющей компании, до сих пор не могут выбраться на улицу. В подъезде злополучной многоэтажки все еще нет пандуса, который месяц назад обещали установить в течение двух недель. Об этом «Комсомолке» рассказала героиня резонансной истории Валерия Петрова - девушка из-за отсутствия пандуса уже больше года не может покинуть собственную квартиру.

- В управляющей компании мне сказали, что не хватает каких-то деталей. Насколько я знаю, мэр дал УК еще неделю на то, чтобы установить пандус. В конце концов, я могу подать на управдома в суд за неисполнение требований, - рассказала Валерия Петрова.

Речь идет о ситуации в одном из многоквартирных домов в Евпатории. Валерия Петрова проживает в квартире вместе с мамой. 30-летняя девушка имеет диагноз ДЦП и не может передвигаться самостоятельно. Раньше на прогулку дочь вывозила ее мама Галина - в подъезде был установлен самодельный пандус. Однако, год назад мама девушки сильно заболела и сама оказалась в инвалидном кресле. Решив, что пандус женщинам больше не нужен, соседи попросту его демонтировали. С тех пор между крымчанками и управляющей компанией идет война, цель которой - выбраться на улицу.

По словам Валерии, управляющая компания систематически не выполняет свои обязанности и касается это не только пандуса.

- За состоянием дома плохо следят, квитанции за квартиру приходят не вовремя, а если что-то в квартире случается, то просто трубки не берут - как только видят мой номер телефона или моей мамы - сразу сбрасывают. Хотя, мы исправно все оплачиваем, а коммунальные услуги, нужно сказать, недешевые. Мы имеем право получать качественное обслуживание, а нам даже пандус установить не могут, - подчеркнула Валерия.

Напомним, эта история имела широкий общественный резонанс. К делу подключились прокуратура и следственный комитет, а вопрос был поставлен на контроль глав этих ведомств. Еще в начале мая женщинам пообещали установить пандус в кратчайшие сроки - через две недели. Однако, прошел уже месяц, а ситуация так и не изменилась.

- Есть такая пословица: «Обещанного три года ждут». Людей с ограниченными возможностями, видимо, в УК не считают за людей, - добавила девушка.

В разговоре с корреспондентом КП-Крым врио градоначальника Евпатории Александр Лоскутов сообщил, что вопрос установки пандуса стоит на контроле.

- Я два раза был в управляющей компании, последний раз - неделю назад. Я постоянно слежу за этой ситуацией: изначально обсуждалось, что пандус через две недели поставят. Я приехал, посмотрел - сказали, что идет поставка запчастей. Могу сказать, что управляющая компания не самая плохая и территория вполне приличная. Могут быть логистические сбои. Я в любом случае запланировал встречу на пятницу - если к этому моменту не установят, то будем думать, - подчеркнул Александр Лоскутов.

Стоит отметить, что МКД , где проживает Валерия с мамой является частным, поэтому установка пандуса - задача управляющей компании, а администрация города лишь контролирует этот вопрос.

На момент публикации КП-Крым не удалось получить оперативных разъяснений по данному вопросу в управляющей компании - руководителя не оказалось на месте. В УК пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Евпатории управляющая компания на год «заточила» двух инвалидов в квартире

К делу подключились прокуратура и Следком (подробнее)

«Наконец-то побываем на улице»: в Евпатории решили проблему семьи инвалидов, «заточенной» в квартире по вине УК

Пандус в подъезде установят в течение двух недель (подробнее)

Семье инвалидов в Евпатории, «заточенной» в квартире по вине УК, установят пандус в подъезде к концу мая

Вопрос поставил на контроль врио главы города Александр Лоскутов (подробнее)