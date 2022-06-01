Крупнейший крымский банк снизил ставки по ипотеке на 2%

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C 1 июня крымский банк РНКБ снижает ставки по ипотечным программам на 2%. Так, теперь владельцы зарплатных карт могут купить жилье в ипотеку со ставкой от 7,3% по программам банка, а другие клиенты банка - от 7,8%, учитывая все возможные дисконты.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ДИСКОНТОВ

Процентная ставка становится меньше, если клиенты РНКБ соблюдают некоторые условия. Так, процент годовых можно уменьшить в случае быстрого выхода на сделку, покупки жилья в новостройках, которые строятся с использование проектного финансирования РНКБ. Также дисконт предоставляется зарплатным клиентам банка и тем, кто относится к льготной категории граждан. Также скидку к ставке предоставляется, если первоначальный взнос составляет больше 50%, а сумма ипотечного кредита — от 5 миллионов рублей. Все дисконты суммируются, так что можно получить максимальную скидку к процентной ставке.

В РНКБ доступны ипотечные программы на строительство индивидуального жилого дома, покупку строящейся или готовой квартиры, дома. Также ипотеку можно оформить на приобретение коммерческой недвижимости или паркинга.

- Мы ожидаем, что снижение ставок по стандартным ипотечным продуктам банка позволит большему количеству граждан РФ улучшить свои жилищные условия, - говорит заместитель председателя правления Николай Билан. – Кроме того, благодаря принятым правительством РФ мерам стимулирования работы льготных ипотечных программ есть также множество возможностей приобрести жилье в ипотеку со сниженной процентной ставкой. РНКБ является участником всех государственных льготных программ по ипотечному кредитованию, ставки по которым начинаются от 3%.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ИПОТЕКУ

Подать заявку можно на сайте банка или в мобильном приложении. Затем нужно только дождаться одобрения. Детальнее ознакомиться с условиями ипотечных программ можно на официальном сайте банка. С прошлого года, напомним, у клиентов РНКБ появилась возможность получить ипотеку дистанционно, находясь в других регионах России и не выезжая из своего города.