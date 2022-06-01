Цифровые карманные расходы: четыре причины оформить ребенку банковскую карту

Фото: Олег УКЛАДОВ

Российская банковская система развивается с каждым годом. Несколько лет назад у крымчан появилась возможность оформить детскую банковскую карту. Получить банковский пластик и пользоваться электронными деньгами могут дети от 6 до 18 лет. «Комсомолка» назвала как минимум четыре причины, почему выгодно оформить ребенку детскую платежную карту.

1. Удобство и контроль детских трат

Во-первых, вы никогда не забудете дать с собой деньги на карманные расходы ребенку, потому что детская карта открывается как дополнительная к платежному пластику одного из родителей. Можно установить ежедневный или ежемесячный лимит средств, доступных ребенку, и деньги автоматически появляются на детской карте.

Ребенок может купить бутерброд в школе, пополнить счет на телефоне, оплатить проезд в общественном транспорте. Родителю очень легко проконтролировать эти траты в мобильном банковском приложении.

2. Безопасность

К сожалению, в общественном транспорте и на улицах достаточно много тех, кто хочет вытащить торчащие из кармана купюры или кошельки. В этом плане наличные деньги никак не защищены. Бывает и так, что наличные могут вытащить старшеклассники. Конечно, карту можно тоже потерять, но ее легко заблокировать в мобильном приложении и перевыпустить новую. Это занимает всего несколько дней. Виртуальные деньги останутся в сохранности, а вот наличные уже никто не вернет. И еще один важный момент: детям нужно объяснить, что мошенники могут выманивать номер карты, секретный трехзначный код и срок ее действия по телефону. Но эти данные нельзя называть ни в коем случае, даже если человек на том конце «провода» представляется сотрудником банка.

Операции по детским банковским картам практически не ограничены. Единственное, на что нужно обратить внимание - недоступны покупки в интернете. И это большой плюс, ведь юные клиенты банка не всегда могут отличить сайты мошенников от безопасных и надежных.

3. Тренировка навыка копить деньги

Если объяснить детям, как зарабатывать деньги, сколько стоят те или иные вещи, они будут больше ценить то, что вы покупаете. Расскажите ребенку, что мягкая игрушка стоит 500 рублей, мороженое - 50 и так далее. Установите на детский смартфон мобильное банковское приложение и спросите, что бы хотел купить ребенок. Какие у него цели, мечты? Возможно, он хочет электросамокат. Походите по магазинам вместе с чадом и определите вместе с ним, какую модель самоката он хочет, сколько это стоит. В приложении можно загрузить фото цели. Объясните ребенку, что можно экономить деньги, и пусть он сам накопит на первую мечту. Когда нужная сумма будет на карте, можно идти и выбирать тот самый самокат.

4. Забота о здоровье

Защите от вирусов мы стали уделять намного больше времени, чем раньше. В общественных местах в Крыму до сих пор сохраняется необходимость носить маски. Ученые доказали, что наличные деньги тоже накапливают бактерии. Микробиологи отмечают, что одна банкнота может вместить до 500 микробов и вирусов. Пластик же не нужно передавать другим людям. Для оплаты достаточно приложить карту к терминалу или валидатору.

Детские карты обычно яркие и красивые, так что дети и подростки будут с удовольствием их использовать, ощущая себя по-настоящему взрослыми.

КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ

Присутствие детей для процедуры оформления карточки не требуется. Нужен паспорт родителя и его банковская карта, а также свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка. Дети могут оформить карту самостоятельно с 14 лет после получения паспорта. Но для этого потребуется разрешение родителя.