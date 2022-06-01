Выбежал в одном ботинке: крымчанин рассказал, как спас школьницу от изнасилования в подъезде

Спустя два месяца после произошедшего спасителей лично поблагодарил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе двое случайных прохожих спасли школьницу от изнасилования. Мужчины прибежали на помощь после криков 16-летней девочки.

Все случилось около двух месяцев назад. В одном из районов Симферополя на улице Киевской посреди дня начали раздаваться страшные детские крики. Житель многоэтажки Сергей Яблуновский услышал их из своей квартиры. В тот день мужчина собирался к родителям. Уже на пороге он надевал обувь, как вдруг услышал крики о помощи, которые доносились из его подъезда. Не успев обуться, он выскочил из дома и увидел на лестничной площадке, как 16-летняя соседка отбивается от незнакомца. Крымчанин пытался схватить его, но тот принялся убегать. В одном из дворов Сергей заметил мужчину и позвал на подмогу.

Василий Болучевский оказался в том районе почти случайно. Сам он житель Ленинского района, а в Симферополь приехал в гости к родственникам. Днем он вышел во двор покопаться в машине и перебрать детали. Но когда увидел погоню, не раздумывая бросился на помощь.

Фото: Личный архив Василия Болучевского

- Я тогда вообще плохо понял, что происходит. Мне просто крикнули, мол, держи его! Он ребенка насиловал! И я тут же выкинул все инструменты для ремонта и побежал за этим гадом. Слава богу, мы его поймали, а рядом как раз проезжал наряд ГИБДД, мы его полицейским и передали, - рассказывает КП-Крым Василий.

Как позже рассказали в Следственном комитете по республике, подозреваемого взяли в одном кроссовке. Второй, как и телефон, нашли уже в подъезде. Оказалось, что изнасиловать школьницу пытался ранее судимый 36-летний житель Симферополя. Он был в состоянии алкогольного опьянения и бродил по району в поисках жертвы.

Сейчас мужчину изолировали от общества. На него возбудили уголовное дело за покушение на изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ).

- Я бы никогда не подумал, что смогу оказаться в такой ситуации. Так все внезапно случилось. Слава богу, что этот ненормальный не успел надругаться над девочкой.

Спустя два месяца после произошедшего спасителей лично поблагодарил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев. Хоть он и отметил их смелость и решительность, сами мужчины героями себя не считают. По их мнению, это самый обычный поступок.

- Я думаю, что это нормально, когда в любой момент ты можешь сорваться и вот так прийти на помощь. Главное, что все хорошо закончилось, - добавляет Василий.

В следкоме также уточнили, что девочка отделалась легким испугом. Сейчас со школьницей работает психолог, и она постепенно отходит от стресса.

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