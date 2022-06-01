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Общество1 июня 2022 13:00

Инновационные технологии в помощь сельскому хозяйству

Большой интерес сельхозпроизводителей вызвала техника компании Ростсельмаш
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Компания Ростсельмаш представила на выставке мощные и массовые модели техники

Компания Ростсельмаш представила на выставке мощные и массовые модели техники

Фото: Ирина ГЕРЦ

«День поля» в Крыму - существенное событие для аграриев республики. В 2022 году местом демонстрации всех современных агротехнологических разработок стал Красногвардейский район. Это масштабное мероприятие высокого уровня - крупнейшая площадка в республике для демонстрации современных энерго- и ресурсосберегающих решений в сельскохозяйственном производстве, селекционных достижений в растениеводстве, освещения современной сельскохозяйственной техники.

В конце мая экспозиция собрала аграриев со всего Крыма. Гостям были представлены на мероприятии новинки сельхозмашиностроения, а также оборудование и расходные материалы для уборки продукции. Наибольший интерес посетители выставки ожидаемо проявили к современным агромашинам. Местом притяжения аграриев стала экспозиция Ростсельмаш.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Посетили выставку «День поля» также глава Крыма Сергей Аксенов и министр сельского хозяйства республики Юрий Мигаль. Успешность аграрного производства в первую очередь зависит от техники, задействованной в уборке и обработке сельхозкультур. Глава республики высоко оценил модели агромашин Ростсельмаш.

Генеральный директор ООО «ЮГПРОМ» Юрий Печенов представил технику главе Крыма Сергею Аксенову

Генеральный директор ООО «ЮГПРОМ» Юрий Печенов представил технику главе Крыма Сергею Аксенову

- Я рад, что представительство компании Ростсельмаш есть в Крыму, открыта сервисно-ремонтная база. На мой взгляд, производитель представляет современную технику: хорошего качества с высокой производительностью и хорошими экономическими показателями. Рад, что компания такого уровня работает на территории Крыма. Спасибо огромное, Ростсельмаш, так держать, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Генеральный директор ООО «ЮГПРОМ» Юрий Печенов рассказал о технике Ростсельмаш

Генеральный директор ООО «ЮГПРОМ» Юрий Печенов рассказал о технике Ростсельмаш

Фото: Ирина ГЕРЦ

- Мы всегда были и есть надежный партнер сельхозтоваропроизводителей России, - подчеркнул генеральный директор ООО «Югпром», официального дилерского центра Ростсельмаш Юрий Печенов. - В плане сервисного обслуживания техники приняты самые высокие стандарты - это доставка запчастей за 24 часа, отклик сервисных бригад в течение двух часов. Уже сегодня можно заказать запчасти и вызвать сервисную бригаду интерактивно - машины оснащены QR-кодом. В Крыму у нас регулярно в штате пять сервисных инженеров и три экипажа, которые полностью снабжены необходимым оборудованием. В предуборочный период мы расширили штат сервисной службы в Крыму еще двумя экипажами.Склад запасных частей регулярно поддерживаем, он пополняется каждую неделю. К уборочному сезону все готово- отметил генеральный директор ООО «Югпром».

На сегодняшний день в Крым было поставлено более 320 машин - это зерноуборочные комбайны и порядка 40 тракторов. Ростсельмаш предлагает аграриям выгодные условия для приобретения - закупить технику можно в лизинг с нулевым авансовым платежом на срок от пяти до восьми лет.

НАДО БРАТЬ!

На выставке «День поля-2022» компания Ростсельмаш представила мощные и массовые модели, которые пользуются спросом аграриев по всей стране - трактор RSM 2375 и зерноуборочный комбайн ACROS 595.

Техника Ростсельмаш хорошо знакома крымским аграриям. Новинки компании с мировым именем оценили многие местные сельхозпроизводители. По словам директора ООО «Олимп» Александра Остапенко, его предприятие уже использует четыре комбайна компании Ростсельмаш.

- У нас в хозяйстве 3 тысячи га земли, и мы пользуемся техникой Ростсельмаш с 2015 года. Компанию оцениваем очень хорошо, все работает стабильно и без сбоев. В этом году взяли еще комбайн ACROS 595, - подчеркнул крымский аграрий.

Директор ООО «Олимп» Александр Остапенко выбирает технику Ростсельмаш с 2015 года

Директор ООО «Олимп» Александр Остапенко выбирает технику Ростсельмаш с 2015 года

Фото: Ирина ГЕРЦ

Мощность популярной модели RSM 2375 - от 380 до 405 лошадиных сил. Фермеры отмечают высокую производительность техники, ее экономичность и простоту в использовании. Данную модель предпочитают сельхозпроизводители средних и крупных хозяйств с площадью пашни от 1,5 тыс. га.

Большую популярность у сельхозпроизводителей завоевал комбайн ACROS 595. Мощность комбайна- 320 лошадиных сил. В нем также установлена платформа агроменеджмента РСМ Агротроник, быстро завоевавшая интерес аграриев. Производительность комбайна в среднем на 20% выше аналогичных, а его работа полностью автоматизирована.

Зерноуборочный комбайн ACROS 595 быстро завоевал доверие аграриев

Зерноуборочный комбайн ACROS 595 быстро завоевал доверие аграриев

Фото: Ирина ГЕРЦ

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