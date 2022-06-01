Инновационные технологии в помощь сельскому хозяйству

Компания Ростсельмаш представила на выставке мощные и массовые модели техники Фото: Ирина ГЕРЦ

«День поля» в Крыму - существенное событие для аграриев республики. В 2022 году местом демонстрации всех современных агротехнологических разработок стал Красногвардейский район. Это масштабное мероприятие высокого уровня - крупнейшая площадка в республике для демонстрации современных энерго- и ресурсосберегающих решений в сельскохозяйственном производстве, селекционных достижений в растениеводстве, освещения современной сельскохозяйственной техники.

В конце мая экспозиция собрала аграриев со всего Крыма. Гостям были представлены на мероприятии новинки сельхозмашиностроения, а также оборудование и расходные материалы для уборки продукции. Наибольший интерес посетители выставки ожидаемо проявили к современным агромашинам. Местом притяжения аграриев стала экспозиция Ростсельмаш.

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Посетили выставку «День поля» также глава Крыма Сергей Аксенов и министр сельского хозяйства республики Юрий Мигаль. Успешность аграрного производства в первую очередь зависит от техники, задействованной в уборке и обработке сельхозкультур. Глава республики высоко оценил модели агромашин Ростсельмаш.

Генеральный директор ООО «ЮГПРОМ» Юрий Печенов представил технику главе Крыма Сергею Аксенову

- Я рад, что представительство компании Ростсельмаш есть в Крыму, открыта сервисно-ремонтная база. На мой взгляд, производитель представляет современную технику: хорошего качества с высокой производительностью и хорошими экономическими показателями. Рад, что компания такого уровня работает на территории Крыма. Спасибо огромное, Ростсельмаш, так держать, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Генеральный директор ООО «ЮГПРОМ» Юрий Печенов рассказал о технике Ростсельмаш Фото: Ирина ГЕРЦ

- Мы всегда были и есть надежный партнер сельхозтоваропроизводителей России, - подчеркнул генеральный директор ООО «Югпром», официального дилерского центра Ростсельмаш Юрий Печенов. - В плане сервисного обслуживания техники приняты самые высокие стандарты - это доставка запчастей за 24 часа, отклик сервисных бригад в течение двух часов. Уже сегодня можно заказать запчасти и вызвать сервисную бригаду интерактивно - машины оснащены QR-кодом. В Крыму у нас регулярно в штате пять сервисных инженеров и три экипажа, которые полностью снабжены необходимым оборудованием. В предуборочный период мы расширили штат сервисной службы в Крыму еще двумя экипажами.Склад запасных частей регулярно поддерживаем, он пополняется каждую неделю. К уборочному сезону все готово- отметил генеральный директор ООО «Югпром».

На сегодняшний день в Крым было поставлено более 320 машин - это зерноуборочные комбайны и порядка 40 тракторов. Ростсельмаш предлагает аграриям выгодные условия для приобретения - закупить технику можно в лизинг с нулевым авансовым платежом на срок от пяти до восьми лет.

НАДО БРАТЬ!

На выставке «День поля-2022» компания Ростсельмаш представила мощные и массовые модели, которые пользуются спросом аграриев по всей стране - трактор RSM 2375 и зерноуборочный комбайн ACROS 595.

Техника Ростсельмаш хорошо знакома крымским аграриям. Новинки компании с мировым именем оценили многие местные сельхозпроизводители. По словам директора ООО «Олимп» Александра Остапенко, его предприятие уже использует четыре комбайна компании Ростсельмаш.

- У нас в хозяйстве 3 тысячи га земли, и мы пользуемся техникой Ростсельмаш с 2015 года. Компанию оцениваем очень хорошо, все работает стабильно и без сбоев. В этом году взяли еще комбайн ACROS 595, - подчеркнул крымский аграрий.

Директор ООО «Олимп» Александр Остапенко выбирает технику Ростсельмаш с 2015 года Фото: Ирина ГЕРЦ

Мощность популярной модели RSM 2375 - от 380 до 405 лошадиных сил. Фермеры отмечают высокую производительность техники, ее экономичность и простоту в использовании. Данную модель предпочитают сельхозпроизводители средних и крупных хозяйств с площадью пашни от 1,5 тыс. га.

Большую популярность у сельхозпроизводителей завоевал комбайн ACROS 595. Мощность комбайна- 320 лошадиных сил. В нем также установлена платформа агроменеджмента РСМ Агротроник, быстро завоевавшая интерес аграриев. Производительность комбайна в среднем на 20% выше аналогичных, а его работа полностью автоматизирована.