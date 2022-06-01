Яркий аквагрим и бесплатное мороженое: как в Крыму празднуют День защиты детей

День защиты детей в Симферопольском парке
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Игры, конкурсы, мастер-классы, бесплатное мороженое и сладкая вата. По всему Крыму 1 июня празднуют День защиты детей. После двух лет ограничений из-за пандемии коронавируса, в этом году праздник проводится как никогда пышно и красочно.
Детвору развлекали играми, конкурсами и танцами
Фото: Виталий ПАРУБОВ
СИМФЕРОПОЛЬ
В Симферополе массовые мероприятия с самого утра начались в Детском парке. Здесь провели конкурс рисунков на асфальте и мастер-классы по оригами и акварельной росписи. Свои поделки представили воспитанники детского сада «Радуга».
В Симферополе провели традиционный конкурс детского рисунка на асфальте
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В парке им. Ю. Гагарина детей развлекали ростовыми куклами и шоу мыльных пузырей. Маленькие участники праздника могли получить в подарок воздушные шарики и сделать себе аквагрим.
Каждый мог нанести себе аквагрим
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Для детворы организовали и всевозможные спортивные состязания.
Для детей организовали мастер-класы по оригами и плетению браслетов
Фото: Виталий ПАРУБОВ
ЯЛТА
Как и Симферополь, Ялта превратилась сегодня в одну большую детскую площадку. День защиты детей здесь начался с парада дошколят, который собрал более 500 малышей.
Парад дошколят в Ялте. Фото: Янина Павленко/Telergam
Детворе бесплатно раздали в общей сложности 1000 порций мороженого и сладкой ваты, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Детям раздли тысячу порций мороженого. Фото: Янина Павленко/Telergam
Малышей бесплатно катал на набережной паровозик, а в кинотеатре показывали мультфильмы. Игры, конкурсы и танцы здесь обещают до самого вечера.
КЕРЧЬ
В Керчи Дню защиты детей посвятили конкурс песочных скульптур на городском пляже. Правда, заявила на него всего одна команда: папа с маленьким сыном. Они и получили главный приз - бесплатное мороженое.
Конкурс песочных замков признали состоявшимся даже с одним участником
Фото: Юлия МАРКИНА
Здесь же провели традиционный турнир по пляжному волейболу и официально дали старт пляжному сезону.
На городском пляже День защиты детей отметили турниром по волейболу
Фото: Юлия МАРКИНА
Основные же мероприятия праздника развернулись на городской набережной, где для детей организовали выставку декоративных голубей, мастер-классы и развлекательную программу.
В Керчи 1 июня официально открыли купальный сезон
Фото: Юлия МАРКИНА
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