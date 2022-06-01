Яркий аквагрим и бесплатное мороженое: как в Крыму празднуют День защиты детей

День защиты детей в Симферопольском парке Фото: Виталий ПАРУБОВ

Игры, конкурсы, мастер-классы, бесплатное мороженое и сладкая вата. По всему Крыму 1 июня празднуют День защиты детей. После двух лет ограничений из-за пандемии коронавируса, в этом году праздник проводится как никогда пышно и красочно.

Детвору развлекали играми, конкурсами и танцами Фото: Виталий ПАРУБОВ

СИМФЕРОПОЛЬ

В Симферополе массовые мероприятия с самого утра начались в Детском парке. Здесь провели конкурс рисунков на асфальте и мастер-классы по оригами и акварельной росписи. Свои поделки представили воспитанники детского сада «Радуга».

В Симферополе провели традиционный конкурс детского рисунка на асфальте Фото: Виталий ПАРУБОВ

В парке им. Ю. Гагарина детей развлекали ростовыми куклами и шоу мыльных пузырей. Маленькие участники праздника могли получить в подарок воздушные шарики и сделать себе аквагрим.

Каждый мог нанести себе аквагрим Фото: Виталий ПАРУБОВ

Для детворы организовали и всевозможные спортивные состязания.

Для детей организовали мастер-класы по оригами и плетению браслетов Фото: Виталий ПАРУБОВ

ЯЛТА

Как и Симферополь, Ялта превратилась сегодня в одну большую детскую площадку. День защиты детей здесь начался с парада дошколят, который собрал более 500 малышей.

Парад дошколят в Ялте. Фото: Янина Павленко/Telergam

Детворе бесплатно раздали в общей сложности 1000 порций мороженого и сладкой ваты, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Детям раздли тысячу порций мороженого. Фото: Янина Павленко/Telergam

Малышей бесплатно катал на набережной паровозик, а в кинотеатре показывали мультфильмы. Игры, конкурсы и танцы здесь обещают до самого вечера.

КЕРЧЬ

В Керчи Дню защиты детей посвятили конкурс песочных скульптур на городском пляже. Правда, заявила на него всего одна команда: папа с маленьким сыном. Они и получили главный приз - бесплатное мороженое.

Конкурс песочных замков признали состоявшимся даже с одним участником Фото: Юлия МАРКИНА

Здесь же провели традиционный турнир по пляжному волейболу и официально дали старт пляжному сезону.

На городском пляже День защиты детей отметили турниром по волейболу Фото: Юлия МАРКИНА

Основные же мероприятия праздника развернулись на городской набережной, где для детей организовали выставку декоративных голубей, мастер-классы и развлекательную программу.

В Керчи 1 июня официально открыли купальный сезон Фото: Юлия МАРКИНА

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