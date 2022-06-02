Четвероногий напарник Дениса Никифорова по сериалу «БиМ» готовится к съемкам в Крыму

Фунтик и Денис Никифоров на съемках телесериала "БиМ". Фото: Екатерина Мамакина/VK

В Феодосии совсем скоро начнутся съемки второго сезона детективного сериала «БиМ». Напарником актера Дениса Никифорова, который играет полицейского, сосланного из Москвы в небольшой приморский городок, снова станет очаровательный и умный пес породы ландсир по кличке Фунтик. Он покорил сердца публики с первой же серии, сыграв четвероногого помощника офицера полиции Макара Климова. Вместе с Бимом они расследуют запутанные истории и ловят преступников.

И хотя в кино Бим иногда проявляет характер, отказываясь подчиняться напарнику, на съемочной площадке в Крыму пес вел себя примерно. За исключением совместных поездок в машине с Денисом Никифоровым, рассказала «Комсомолке» постановщик сцен с животными Екатерина Мамакина. А вот крымскую жару, на удивление, переносил легко.

- Слушается, всех любит. Работать с ним достаточно комфортно. Из казусов мне запомнилось, что не любил ездить в машине с актером, всегда громко лаял. И мне приходилось ездить с ним в багажнике. Он просто переживал, что без меня, - рассказала Екатерина Мамакина.

Фунтик на съемках в Феодосии. Фото: Екатерина Мамакина/VK

8 июня Фунтику исполнится 4 года. Он стал взрослым, более самостоятельным и уверенным в себе псом. За два года, которые прошли после съемок первого сезона «БиМа», у Фунтика появилось потомство – сын Хьюго. Сам он успел сняться в рекламе и другом популярном сериале – «Ивановы».

- Пес Фунтик провел нерабочее время в кругу семьи и друзей. У него их много и не только люди. Есть и лошади, и собаки, и даже волкособ. Немножко поработал и на других проектах, чтобы не забывать работу, походил на выставки. И да, обзавелся потомством. Его сын остался в питомнике как лучший представитель породы, - рассказала постановщик сцен с животными.

Фунтик с сыном. Фото: Екатерина Мамакина/VK

Работа над второй частью сериала «БиМ» начнется уже на следующей неделе. Съемки пройдут в Феодосии, Коктебеле и Орджоникидзе.

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