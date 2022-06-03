На пляже в Севастополе мужчина поймал и не хотел отпускать обессилевшего дельфина

Только в мае в Крыму на берег выбрсилось 55 живых дельфинов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На пляже Омега в Севастополе отдыхающие стали свидетелями жуткой картины. Мужчина выловил подплывшего к берегу обессилевшего дельфина, и не выпускал его из рук, не смотря на крики и протесты женщин и детей. Эти кадры попали на видео. Но понять, зачем мужчине понадобился дельфин, отдыхающие так и не смогли.

- Дети и взрослые требовали отпустить дельфина, но мужчина видимо был пьян, - пишут пользователи в соцсети.

Позже появилась информация о том, что белобочка, с которой так жестоко «поигрался» отдыхающий, к утру в стрессовом и истощенном состоянии выбросилась на берег.

Как сообщили в реабилитационном центре «Безмятежное море», в тот день они не смогли оказать помощь млекопитающему, так как спасали другого дельфина.

- Расстраивает, что многие оценивают появление дельфина на мели, как развлечение, и ведут себя с ним, как с игрушкой, не желая подумать, по какой причине дикое животное не в силах даже отплыть от людей. Мы крайне подавлены кадрами, снятыми на Омеге,- отметили в организации.

Напомним, в Крыму участились случаи выброса дельфинов на берег. Только в мае, по данным центра «Безмятежное море», это уже 55-й случай. По данным экологов, причина гибели дельфинов – морбилливирус (чума китообраных). Но окончательные результаты анализов до сих пор не готовы.

Организация объявила сбор средств на покупку земельного участка для строительства стационарного реабилитационного центра, куда животных можно было бы доставлять для оказания помощи. Сейчас волонтеры работают в «полевых» условиях: поддерживают больных дельфинов, почти круглосуточно дежуря в морской воде, под ледяным ветром или палящим солнцем.

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