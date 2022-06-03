После обрушения балкона исторического дома в центре Симферополя прокуратура начала проверку

Все произошло первого июня в доме по адресу Севастопольская, 12. Фото: Александра Тимощенко

Для жителей двухэтажного дома в самом центре Симферополя лето началось с обрушения балкона. В этот момент наверху находилась пожилая женщина, а этажом ниже принимал посетителей магазин посуды. Сначала был слышен резкий хруст, а потом огромный кусок бетона рухнул прямо вниз.

Все произошло первого июня в доме по адресу Севастопольская, 12. После случившегося магазин пришлось срочно закрывать, а посетителей выводить из помещения. В момент обвала кровли под балконом находилась одна из сотрудниц. К счастью, она успела быстро выбежать из комнаты, где произошло обрушение. Вскоре на помощь приехали сотрудники МЧС.

Жители дома предположили, кровля дома обвалилась из-за неправильного ремонта балкона и непрофессиональной перепланировки квартир. В какой-то момент стены просто не выдержали нагрузки и произошел обвал.

Спустя сутки после ЧП на проверку приехали сотрудники прокуратуры, которые повторно зафиксировали факт обрушения балкона в историческом жилом здании.

- В результате происшествия никто не пострадал. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства, в том числе при перепланировке жилых помещений дома. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе ведомства.

Ход проверки находится на контроле прокуратуры республики.

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