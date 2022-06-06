Бизнес на дому

Фото: Архив "КП"

На курсе ты узнаешь:

• как обеспечить стабильный поток заявок;

• как вести бухгалтерию;

• как оплачивать налоги;

• как обеспечить себя пенсией;

• как совмещать самозанятость с работой в найме;

• как усилить свою бизнес-идею;

• как выйти на маркетплейсы и агрегаторы услуг.

Спикеры:

1. Евгения Нелюбина - основательница цветочного магазина FLOW;

2. Ольга Ганина - социолог, преподаватель ПНИПУ;

3. Екатерина Рудыка - декан факультета интернет-маркетинга в GeekBrains Mail.ru Group;

4. Дарья Алиева - CEO онлайн-академии BIZZON;

5. Ярослав Фешин - специалист по маркетплейсам WILDBERIIES и OZON;

6. Дмитрий Блинков - авитолог, входит в ТОП-30 авитологов Авито;

7. Ольга Аугуст - самозанятая, победитель конкурса «Мама-предприниматель»

Программа пройдет в онлайн-формате с 20 июня по 5 июля по будням в 16:30 по местному времени.

Ознакомиться с программой курса и оставить заявку можно на сайте: https://school.bizzon.online/svst?utm_source=komsomolka