Бизнес на дому

Фото: Архив "КП"
На курсе ты узнаешь:
• как обеспечить стабильный поток заявок;
• как вести бухгалтерию;
• как оплачивать налоги;
• как обеспечить себя пенсией;
• как совмещать самозанятость с работой в найме;
• как усилить свою бизнес-идею;
• как выйти на маркетплейсы и агрегаторы услуг.
Спикеры:
1. Евгения Нелюбина - основательница цветочного магазина FLOW;
2. Ольга Ганина - социолог, преподаватель ПНИПУ;
3. Екатерина Рудыка - декан факультета интернет-маркетинга в GeekBrains Mail.ru Group;
4. Дарья Алиева - CEO онлайн-академии BIZZON;
5. Ярослав Фешин - специалист по маркетплейсам WILDBERIIES и OZON;
6. Дмитрий Блинков - авитолог, входит в ТОП-30 авитологов Авито;
7. Ольга Аугуст - самозанятая, победитель конкурса «Мама-предприниматель»
Программа пройдет в онлайн-формате с 20 июня по 5 июля по будням в 16:30 по местному времени.
Ознакомиться с программой курса и оставить заявку можно на сайте: https://school.bizzon.online/svst?utm_source=komsomolka