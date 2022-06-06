Презентация словаря по замещению иностранных слов русскими состоится в Крыму 7 июня

Новый словарь представят на заседании Ливадийского клуба 7 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подготовленный крымскими властями словарь по замещению иностранных слов русскими, впервые представят 7 июня на заседании Ливадийского форума, который состоится в рамках международного фестиваля русской, славянской культуры «Великое русское слово».

- Форма подачи материала в словаре на самом деле юмористическая. Но ориентирована она, в первую очередь, на то, чтобы задумывалось взрослое поколение. Именно взрослое поколение людей порождает эти заимствования и делает их массовыми, - рассказал «КП-Крым» заместитель Председателя Государственного Совета РК Владимир Бобков.

Речь идет о порядке 100-150 заимствований, плюс их адаптация - перевод на русский. По словам Владимира Бобкова, книга не является особым словарем с выдающейся научной проработкой. Он создан для того, чтобы любой, кто его берет в руки, задумывался о родном языке и его сохранении.

- Вы знаете, что не так давно было инициировано законодательное регулирование этих вопросов. Это позволит на федеральном уровне очертить те рамки, за которые не стоит выходить тем, кто хочет эти заимствования превратить в наименование собственных торговых марок и так далее. Никто не против, чтобы люди, зная языки, использовали их, проблема в том, что этим мы выхолащиваем собственный язык и собственную культуру, - пояснил Бобков.

Напомним, в конце апреля в Крыму появилась инициатива о запрете на использование заимствованных иностранных слов. Под табу могут попасть англицизмы и американизмы, используемые в рекламе: лайфхак, кофе-брейк, шоурум, кэшбек, прайм-тайм, секьюрити, стартап, пиар, маркетинг, контент, маркетплейс, ресепшн, бебиситтер, кейс и другие.

Однако переживать насчет того, что ограничения каким-то образом будут касаться речи в повседневной жизни, не стоит.

- Да и вообще на данный момент ограничений даже для предпринимателей не существует. Естественно, любые наши инициативы, прежде всего, будут носить рекомендательный характер. Никто не будет бить в лоб и запрещать фирме Adidas называться Adidas. Не об этом идет речь. Речь идет о том, когда, например, некоторые страны бывшего соцлагеря рассматривают вопрос о переводе своей письменности на латиницу. Мы абсолютно справедливо, на уровне нашего МИДа и на уровне общественного сознания, абсолютно негативно относимся к подобным предложениям, - говорит Владимир Бобков.

В качестве примера он обратил внимание на большое количество вывесок заведений общепита, которые можно встретить на каждом шагу. Их названия нередко, хоть и русские, по непонятной причине написаны на латинице.

- Я буквально вчера увидел вывеску заведения «The Садъ» - кафе так называется. Слово «садъ» написано на русском с твердым знаком в конце, то есть человек, видимо, решил «срисовать» правила написания 1918 года, когда твердый знак еще в обиходе был. А артикль «the» человеку этому, видимо, «близкий», написать это название почему-то как-то иначе было невозможно, - говорит Бобков.

Конечно, язык - динамическое явление, он развивается, обмен словами должен происходить, главное, чтобы это не выходило за рамки здравого смысла. Поэтому подготовленный словарь - это не тот словарь, который сразу же нужно взять на вооружение, это скорее напоминание о том, что в обиходе можно легко избегать заимствований.

Собеседник издания отметил, что на заседании Ливадийского клуба в этом году будет представлено два блока вопросов: первый - это вопросы геополитики и борьбы за сохранение русского мира, а второй - это вопросы сохранения чистоты русского языка, сохранения норм и традиций, а также вопросы борьбы с засильем иностранных слов, вытесняющих русские аналоги. Именно в рамках этого мероприятия представят новый словарь.

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