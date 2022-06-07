«Приходится подтверждать победу»: настоящая королева красоты Крыма рассказала, как относится к бешеной популярности Ольги Валеевой

Сейчас Татьяне 32 года. Она родилась в Сибири, училась в Калининграде и даже какое-то время жила на Камчатке. Фото: Личный архив Татьяны Мазуренко

После нашумевшего конкурса красоты в Севастополе вся страна обсуждала Ольгу Валееву, которая вышла в финал и получила титул «Миссис королева красоты - Крым». После мероприятия красотка столкнулась с небывалой травлей. На нее посыпались сотни неприятных комментариев в соцсетях. Хейтеры обсуждали необычную внешность Ольги, заостряя внимание на ее увеличенных губах, сравнивая их с «пельменями» и количестве татуировок на теле. После оглашения результатов конкурса пользователи даже обвинили жюри в корыстном интересе, мол, все куплено.

Такой хейт в соцсетях принес Ольге небывалую популярность. О красавице с яркой и неординарной внешностью заговорили в самых разных уголках России. Но из-за бурных обсуждений все забыли о настоящей победительнице конкурса - Татьяне Мазуренко.

Именно она получила титул королевы красоты Крыма и заняла первое место. Но из-за внезапной популярности другой участницы, о Татьяне почти не упоминали.

Девушку пригласили на конкурс организаторы. Фото: Личный архив Татьяны Мазуренко

- Меня не смущает, что обсуждают яркую и красивую девушку. Просто смущает тот факт, что начали говорить о ней не как о «миссис», а как о победительнице. И немного досадно, что приходится оправдываться, подтверждать свою победу людям, которые спрашивают, почему пишут не обо мне. С Олей, как и с другими девочками, у нас сложились приятельские отношения, мы не воюем, как многие думают, а то, что так преподнесли, так это не наша заслуга. Никаких обид быть не может, каждая знает, кто и что занял, - говорит КП-Крым победительница.

Сейчас Татьяне 32 года. Она родилась в Сибири, училась в Калининграде и даже какое-то время жила на Камчатке. Но потом решила бросить все и переехать туда, где потеплее. Так она оказалась в Севастополе.

Ее основная работа - вокал. Девушка часто выступает на сцене и дает уроки по вокалу.

- Я артистка, певица, хоть и училась на экономиста. Также я начинающий практик по раскрытию женского начала через голос.

Раньше Татьяна никогда не участвовала в подобных конкурсах. Фото: Личный архив Татьяны Мазуренко

По словам красавицы, на конкурс ее пригласили организаторы, когда она выступала на городском мероприятии.

- Много было вложено сил и души. Это мой дебют, до этого были всероссийские, международные конкурсы по вокалу. Впечатления о конкурсе неописуемые… К тому же, все эти дни подготовки были незабываемые. Мы с девочками готовились, помогали друг другу, напоминая кто за кем идет и куда, забывали, путались, но мы это сделали.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о «Миссис Крым» Ольге Валеевой.

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