Пункты пропуска на границе между Крымом и Херсонской областью переоборудуют за 10 дней

Пункты пропуска между Крымом и Херсонской областью переоборудуют. Архивное фото.

В Крыму приступили к переоборудованию пунктов пропуска на границе с Херсонской областью. Завершить процесс планируется в течение 10-12 дней. Об этом в эфире программы «Михеев говорит» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, здесь будут установлены временные навесы, скамейки, туалеты и баки с водой, а также организованы дополнительные полосы для пропуска автомобильного транспорта.

- Мы в течение 10-12 дней закончим переоборудование всех пропускных пунктов. В каждом направлении будет заасфальтировано по четыре дополнительных полосы. Будет несколько полос для грузового транспорта, один для общественного и отдельно для легковых автомобилей. Время пропуска одной фуры будет сокращено до 7 минут, - сообщил Аксенов.

Глава республики отметил, что на сегодняшний день пропускная способность пунктов пропуска на границе с Херсонской областью составляет 90 грузовых автомобилей в сутки. При этом реально их проезжает до 1100, а время ожидания составляет не менее 5 часов. В связи с этим планируется увеличить мощность пунктов пропуска в десять раз.

- Наибольшее время в пунктах пропуска занимает оформление временного ввоза легковых автомобилей. Я уже вынес предложение отменить временную регистрацию, она никакого смысла не несет и на безопасность не влияет,- сказал Аксенов.

По его словам, чтобы ликвидировать очереди, в пунктах пропуска будет увеличено количество сотрудников погрануправления и таможенного контроля, а также Россельхознадзора.

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