Самозанятые крымчане оформили кредиты на сумму больше 3 миллиардов рублей

Фото: Архив "КП"

Самозанятые крымчане вовсю пользуются возможностью оформления кредитов на тех же условиях, что и официально трудоустроенные. Напомним, у самозанятых клиентов банка РНКБ появилась такая возможность в апреле 2021 года.

Так, с этого момента банк выдал 3,5 миллиарда рублей кредитов тем, кто платит налог на профессиональную деятельность. В их числе выдано больше 1 миллиарда рублей по программам ипотечного кредитования (31%), 820 миллионов рублей (24%) по программам автокредитования, 397 миллионов рублей (12% ) по программам беззалогового потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов». Кроме того, самозанятые клиенты оформили в РНКБ больше 57 тысяч кредитных карт с лимитом больше 1,2 миллиарда рублей (33%).

В РНКБ также напомнили, что в мобильном приложении банка действует сервис, где можно зарегистрироваться в качестве самозанятого или присоединиться тем клиентам, которые уже зарегистрированы в ФНС. Его основное удобство в том, что самозанятые могут вести бизнес онлайн - формировать чеки о доходах и отправлять их в налоговую службу, а также получать выставленный ФНС счет на оплату налога на профессиональную деятельность. Оплачивать налог тоже можно в мобильном приложении.

Клиенты, которые подают информацию о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, получают сниженную процентную ставку по кредитным программам банка. Самозанятые могут оформить ипотеку, взять кредит наличными или автокредит, получить рефинансирование потребительских кредитов и оформить кредитную карту.

Самозанятые могут подать заявку на получение кредита дистанционно - в приложении или на сайте банка. После одобрения можно обратиться в офис для получения средств. Для выдачи кредита нужно будет принести паспорт и справку о состоянии доходов по налогу на профессиональный доход. Этот документ можно бесплатно сформировать в мобильном приложении.

КСТАТИ

Сервисом для самозанятых уже воспользовались больше 30 тысяч клиентов банка. По данным Федеральной налоговой службы, в Крыму и Севастополе официально зарегистрировано больше 69 тысяч самозанятых граждан.

СПРАВКА «КП»

Статус самозанятых могут оформить физлица, у которых нет работодателя и наемных работников. Они получают доход от своей деятельности. К этой категории относятся репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. При этом их доход не может превышать 2,4 млн. рублей в год без учета заработной платы по основному месту работы.