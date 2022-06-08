Второй случай за месяц: в Бахчисарае вандалы превратили надпись «Вечная слава героям» в матерную фразу

Надпись "Вечная слава героям" с 2014 года встречает водителей, въезжающих в Бахчисарай Фото: Ирина ГЕРЦ

В Бахчисарае неизвестные вандалы переделали каменную надпись «Вечная слава героям» у подножья горы Эгиз-Оба в нецензурную фразу. Гора находится на въезде в город и видна каждому водителю, едущему по «Тавриде».

Фраза была выложена еще в 2014 году и сразу стала популярна у горожан. Кроме того, надпись можно заметить даже на интернет-картах. Чем неизвестному хулигану помешала патриотическая надпись - неизвестно, однако, 7 июня фразу переделали в матерную.

Надпись видно даже на интернет-картах. Фото: Яндекс.Карты

Непонятно на что рассчитывали вандалы, но надпись в матерной форме «простояла» недолго - информация дошла до администрации и фраза была исправлена.

На данный момент оскорбительного выражения у подножья бахчисарайской горы нет, в чем лично убедилась корреспондент «Комсомолки».

На данный момент похабную надпись уже убрали Фото: Ирина ГЕРЦ

Как КП-Крым рассказал глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов, это уже не первый случай вандализма на этом месте.

- Первый был примерно месяц назад. Мы надпись сразу поменяли, но вчера случай повторился. Мы в кратчайшие сроки все убрали и сейчас похабной фразы уже нет, - подчеркнул Дмитрий Скобликов.

Пока что «смелых» вандалов не нашли, но этим занимаются правоохранительные органы.

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