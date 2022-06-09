МС Буба: проректор крымского вуза стал рэп-звездой и снял клип в кабриолете на берегу моря

В клипе кандидат педагогических наук зачитывает рэп о любви и ездит на кабриолете по побережью полуострова. Фото: Скриншот из клипа

Вот уже второй день соцсети продолжает взрывать ролик, в котором проректор по социальной и молодежной политике Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Евгений Бубнов - он же МС Буба зачитывает рэп в ковбойской шляпе на берегу моря. Клип опубликовали на всех страничках вуза, где он успел собрать много самых разных комментариев.

В клипе кандидат педагогических наук зачитывает рэп о любви и ездит на кабриолете по побережью полуострова. Вместе с ним в ролике также снимается сотрудница КФУ Наталья Прокопенко. Музыкальная феерия происходит на фоне моря в Евпатории, как в модных клипах современных рэп-исполнителей.

Как рассказал КП-Крым сам Евгений Бубнов, к такому оригинальному решению его подтолкнуло желание отвлечь людей от негатива и показать красивую историю любви на фоне живописных крымских пейзажей.

- Суть клипа в том, чтобы отвлечь всех от всего тревожного, что происходит сейчас. Лучше подумать еще о любви и о красивом туристическом Крыме. Если мне удалось превратить этот ничем непримечательный кусочек земли около Евпатории в красивое место, что говорить о других крымских местах? Таким образом, я, можно сказать, отправил послание о том, что Крым – прекрасен, - говорит КП-Крым МС Буба.

Евгений Бубнов также признался, что сам написал текст к треку, а с музыкой помог его коллега из вуза. Идея родилась всего за день, а на съемки фильма ушло всего два дня. Это не первый его клип. Раньше на странице вуза уже выходили две песни в стиле рэп от новоявленного исполнителя. Первую он посвятил выборам и голосованию, вторую подарил студентам в их праздник 25 января, а последним решил поднять настроение слушателям.

Оказывается, рэпом проректор занимается уже около двадцати лет. Первые строчки он случайно выдал во время линейки в школе, когда был директором.

- Еще лет двадцать назад, когда я был директором частной школы, я случайно зачитал стихи о каждом выпускнике. Это напомнило всем рэп. Тогда я и понял, что это мое маленькое призвание. Когда послушал современных популярных исполнителей, решил, что я ничем не хуже и начал записывать собственное творчество. Последний трек был направлен на формирование активной гражданской позиции молодежи.

Съемка последнего клипа заняла всего пару дней с учетом монтажа. В этом проректору помогли сотрудники пресс-службы вуза. За это время съемочная группа смогла учесть много разных нюансов: от кабриолета до костюмов.

- Мы сами не знали, куда едем. Просто сели в машину и поехали, куда глядят глаза, а по сторонам смотрели, какое место нам подойдет. Приехали на место, а там мошкара, жара и мусор. Его мы тут же убрали, чтобы картинка смотрелась красиво.

По словам Евгения Бубнова, до перевоплощения в рэп-звезду кандидат наук старался не слушать других исполнителей, чтобы не подражать. Но в свободное время он любит слушать Басту, Высоцкого, «ДДТ» и группу «Аквариум».

- Я спокойно отношусь ко всем новым веяниям в музыке. Сам иногда могу слушать что-то трендовое, но не очень уважаю Моргенштерна, так как не приемлю пошлость и ненормативную лексику.

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