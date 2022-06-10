Последствия сильных ливней в Крыму: в некоторых районах выпало две месячных нормы осадков

Некоторые улицы Евпатории превратились в реки. Фото: Подслушано Евпатория/"Вконтакте"

В Крыму на 9 июня было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о шквальном ветре до 20 метров в секунду и ухудшении погоды, а спасатели прогнозировали подъем уровня рек на полуострове на 0,5-1,5 метра. В некоторых городах и районах полуострова прошли сильные ливни, дороги превратились в реки.

Подтопление в Евпатории. Фото: Евпатория Подслушано и Подсмотрено/"Вконтакте"

Так, от подтоплений пострадали жители Евпатории. Разлив воды на дороге произошел на улице имени 60-летия ВЛКСМ. Также большие лужи образовались на улицах Трудовая и Некрасова.

- В нашем любимом городе судным образом образовались два новых озера. Предлагаю им дать имена, тех кто причастен к их образованию. Ура товарищи! Всероссийская здравница Евпатория стала «лучше», - шутят местные жители.

Небольшие подтопления также произошли на проспекте Победы в Симферополе, а в Симферопольском районе прошел град.

Больше всего осадков выпало в Симферополе, сообщили КП-Крым в региональном гидрометцентре.

- На этой неделе в Крыму прошли сильные, местами очень сильные ливни. Наибольшее количество осадков выпало в Симферополе - две месячных нормы, в Севастополе выпало 170% нормы, на Ангарском перевале - половина месячной нормы. На западном побережье Крыма в Черноморском выпало полторы месячных нормы, в северных районах Крыма 90% от нормы, - рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

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