Севастополь простился с 2 военными, погибшими в спецоперации на Украине

Воины защищали нашу страну от неонацизма. Фото: Михаил Развожаев/Тg

В городе-герое прошла траурная церемония.

- В Севастополе проводили в последний путь двух наших воинов, - сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

Дмитрий Сергеевич Таранец - старший лейтенант, летчик-штурман вертолета

Ми-8, вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16 бригады армейской авиации, потомственный военный. Герой был участником самообороны весной 2014 года в Севастополе, затем окончил военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Сызрани Самарской области.

Валерий Павлович Краснослободцев - капитан-лейтенант. Он родился и вырос в Севастополе, в 1986 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова. Герой вызвался добровольцем, когда началась специальная операция на Украине, и в 58 лет стал в боевой строй.

Михаил Развожаев отметил, что герои верно служили Родине, и отдали свою жизнь, отважно защищая нашу страну от неонацизма:

- Вечная память нашим ребятам!

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