В Керчи с небывалым размахом стартовал фестиваль «Боспорские агоны»

Эпоху античности на церемонии открытия фестиваля воссоздали с помощью колесниц Фото: Юлия МАРКИНА

С небывалым размахом в Керчи дали старт XXIV Международному фестивалю античного искусства «Боспорские агоны». Церемонии открытия такого масштаба древний Пантикопей еще не видел. Декорации и технику в Керчь везли 11 грузовиков, а общий вес конструкций составил почти 100 тонн.

Светомузыкальное шоу готовили специалисты из Екатеринбурга Фото: Юлия МАРКИНА

На руинах античного Пританея (аналога Госсовета у древних греков) у подножия горы Митридат организаторы впервые установили сцену. До этого все выступления происходили на земле.

Фестиваль продлится почти неделю Фото: Юлия МАРКИНА

С помощью спецэффектов на горе ожил старинный Пантикопей, антуража добавили древнегреческие колесницы и огромные гипсовые грифоны. Концепцию торжественной церемонии открытия разработали уральские специалисты.

"Боспорские агоны" проводятся на горе Митридат Фото: Юлия МАРКИНА

- Пританы, чиновники тех лет, именно на этом месте встречали послов со всех городов великого Боспорского царства, для того, чтобы раздать огонь мира, процветания и сотрудничества во все города Боспора. Сегодня на этом же месте мы собрали именитых гостей - режиссеров, художников, поэтов, музыкантов, политиков, мастеровых, которые как и давным- давно, унесут с собой огонь Пантикопея, - сказала во время церемонии открытии идейный вдохновитель фестиваля, генеральный директор Восточного-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Фестиваль в Керчи проходит в 24-й раз Фото: Юлия МАРКИНА

Изюминкой церемонии открытия стал «живой фонтан памяти»: на сцене под струями воды ожили Василий Лановой и Владимир Коренев, которые были бессменными членами жюри фестиваля.

Церемония очищения огнем Фото: Юлия МАРКИНА

После обязательной церемонии очищения огнем и традиционного обряда возлияния вина на древнюю землю, небо над Пританеем озарил фейерверк.

Гости фестиваля по традиции должны были окропить древнюю землю вином Фото: Юлия МАРКИНА

В этом году организаторы установили для зрителей порядка 700 мест, но городище не смогло вместить всех желающих. По традиции многие расположились на подстилках на земле, часть людей наблюдала за представлением за ограждениями. Проход на территорию осуществлялся после досмотра и прохождения рамок металлодетекторов.

На церемонию открытия фестиваля пришли сотни людей Фото: Юлия МАРКИНА

В рамках фестиваля 11 июня в Керчи пройдут мастер-классы для театральных студий, Малые олимпийские игры.

Впервые на горе установили театральную сцену и фонтан Фото: Юлия МАРКИНА

А вечером в конкурсной программе свою постановку «Электра» по трагедиям Софокла, Еврипида и философским трактатам Платона, покажет Государственный театр драмы им. Ф.А. Искандера из Сухуми. Ее можно будет свободно посмотреть на горе Митридат.

Фестиваль продлится до 16 июня.

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